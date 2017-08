Gemenii Cristinei Bălan au împlinit 4 ani, iar părinții lor le-au pregătit un tort și cadourile mult dorite. Artista a postat pe contul de socializare mai multe imagini cu Toma și Matei, alături de bunica lor, Kiki.

„Am zis că revin cu detalii și mă șin de promisiune :) Cei mai iubiti copii au suflat în lumânare (de mai multe ori), au mancat din tortul facut de buni Kiki în colaborare cu mami (să mă laud si eu), au desfacut cadourile împachetate frumos de tati, le-au testat, iar acum se bucura de apa si soare si de ziua în care s-au nascut. La multi ani de o mie de ori, minuni ale lumii! La multi ani, Matei! La mulți ani, Toma!”, a scris Cristina Bălan pe Facebook.

Toma și Matei s-au născut cu sindromul Down, însă sunt doi copii foarte energici și isteți, iar părinții lor îi implică în tot felul de activități care îi ajută la o dezvoltare sănătoasă. Deși a născut în 2013, Cristina a vorbit despre micuții ei, abia în urmă cu un an, odată cu participarea la Vocea României, unde a și câștigat premiul cel mare. După ce Cristina Bălan a dezvăluitcă gemenii ei, Toma şi Matei, s-au născut cu Sindrom Down, sute de oameni au încurajat-o pe cântăreaţă, pe reţelele de socializare, dar au existat şi pesoane care au criticat-o dur pe artistă, pentru că nu a renunţat la sarcină atunci când a aflat rezultatele analizelor.

