George Buhnici, țepuit cu mii de euro. “Am fost păcălit și muls de bani”

George Buhnici, țepuit cu mii de euro de un arhitect, iar realizatorul tv a povestit pe blogul personal prin ce a trecut pentru că a avut încredere în persoana nepotrivită.

„Vă voi povesti mai jos cum am fost păcălit și muls de bani de un arhitect pe care l-am ales după talentul la desen si care mi-a livrat, dupa nouă luni grele, un proiect de casă frumos pe hârtie dar imposibil de construit legal. Proiectul are vicii grave de structura, nu respecta legislatia în construcții iar arhitectul a refuzat orice modificare pe motiv ca „totul se poate remedia la santier”, o scuza pe care nu trebuie s-o accepți niciodată pentru că lenea proiectantului te va costa pe tine. Daca ar fi incercat să merg până la capăt, aș fi terminat probabil cu toate „cârpelile” incluse, la costuri triple fată de estimări. Cel putin asta mi-au spus trei echipe diferite de ingineri care au vazut proiectul”, spune Buhnici pe blogul sau.

George povestește ca arhitectul și-a trimis chiar și avocatul pentru că acesta nu-i plătise ultima rată. „Așa am ajuns în vară și am decis să ne oprim. Avocații nu au reușit nimic, iar o echipa de ingineri independenta de primele ne-a confirmat ca planurile sunt imposibil sa folosit fara un arhitect. Acum, eu nu mai aveam comunicare cu doamna arhitect care mi-a interzis să îi mai scriu direct, nu mai aveam echipa, vara venise iar eu m-am impacat cu ideea ca de Craciunul 2016 vom fi… tot în chirie”, mai povesteste Buhnici. Realizatorul de televiziune spune ca acum se gandeste sa aleaga una dintre cele trei optiuni: „sa ma impac cu ideea ca am luat teapa; sa reclam situatia la Ordinul Arhitectilor; sau sa merg in instanta”, spune Buhnici.

