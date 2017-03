Gestul Andreei Marin după ce a fost luată la întrebări de Răduleasca, în cadrul emisiunii Uite cine dansează, luni seara, 27 martie. Vedeta a ținut să transmită un mesaj, pe contul de socializare.

Gestul Andreei Marin l-a scurt timp după încheierea unei noi ediții Uite cine dansează, i-a emoționat pe fani. Vedeta a simțit nevoia să își exprime aprecierea pentru concurenți, așa că le-a acordat un…10.

Gestul Andreei Marin a atras admirația tuturor

„Înainte sa adorm, spun doar atât: nu știu cum ati simtit voi spectacolul acestei seri, dar eu simt nevoia să acord un 10 cu tot sufletul concurenților, pentru felul în care au transpus în dans emoția povestilor lor reale. M-au emotionat pana la lacrimi… am ras, am plans, am simțit alături de ei … Somn lin, dragii mei! #uitecinedanseaza”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.

La sfârșitul emisiunii Uite cine dansează!, Mihaela Rădulescu a ținut să afle cum a reușit Andreea marin să depășească momentele dificile din viața ei. Andreea Marin a răspuns, zâmbind: „Nu există nu se poate. Mă ridic din genunchi și merg mai departe. Nu poți lupta chiar singur în viață. Acum, sprijinul meu este fiica mea și nu numai ea, iar cei dragi știu despre ce vorbesc”.