Gestul emoționant făcut de Mihai Bobonete pentru soția lui. Actorul din Las Fierbinți și-a pozat soția în timp ce dormea și a făcut totul public pe contul de Facebook.

Imaginea a fost postată pe Facebook în 2013, însă zilele acestea, Bobiță din Las Fierbinți a repostat-o pe pagina sa personală.

Gestul emoționant făcut de Mihai Bobonete pentru mama copiilor săi

„De 18 ani , împliniți astăzi , dorm lângă această frumoasă femeie care mă iubește necondiționat încă din frageda copilarie. Eu la fel pentru că altfel nu aș avea tot ce am acum și nu aș fi atât de fericit. P.S. nu , nu dorm cu un ochi deschis de teamă hoților pentu că am BGS , dorm cu el deschis pentru că nu vreau să plece de lângă mine Niciodata! Te iubesc nevastă!:)”, a scris Mihai Bobonete pe contul de socializare. Bobiță și Cătălina s-au căsătorit religios în vara acestui an. Cei doi au împreună doi copii.

