Gestul făcut de băiețelul Andreei Mantea. David și-a luat mama de gât și...

Gestul făcut de băiețelul Andreei Mantea i-a amuzat pe internauți

„Ce a crescut băiețelul tău. Seamănă cu tine”, „Să-ți trăiască, să fie sănătos”, „Ești frumoasă”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani. Andreea Mantea este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune de la noi. de-a lungul anilor, ea a moderat mai multe show-uri care s-au bucurat de succes la publicul telespectator. În plan personal, Andreea Mantea este mamă singură în prezent. Fiul ei, David, care a venit pe lume în mai 2015, este fruct al poveștii de dragoste pe care focoasa brunetă a trăit-o cu luptătorul de MMA Cristian Mitrea.

Viața de mamă a Andreei Mantea este o lungă serie de provocări. Dacă până acum a trecut prin diverse temeri legate de David, acum puștiul s-a mărit și a ajuns să facă legea în casă, iar bruneta suportă consecințele cu zâmbetul pe buze. “Acum mă surprinde cu desenele lui minunate pe pereți. Sunt superbe și sunt în toată casa. Important este că am tapet pe pereți, nu știu de ce mi-a venit ideea să pun tapet, dar îmi dau seama că am făcut cea mai bună alegere. Desenează cerculețe. Câteodată am impresia că face flori, că el chiar desenează lucruri drăguțe. Acum i-am ascuns toate lucrurile astea, dar tot mai găsește câte un pix, câte un creion, mai fură câte ceva de la mami”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Mantea.