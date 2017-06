Gestul făcut de Rita Mureșan pentru Denisa Manelista i-a surprins pe toți cei care o cunosc. În urma mesajelor primite din partea prietenilor virtuali, vedeta s-a rugat pentru artista bolnavă grav.

Gestul făcut de Rita Mureșan pentru Denisa Manelista a venit după ce oamenii i-au cerut să facă un lucru omenesc, în speranța că o minune se va întâmpla, iar interpreta va merge din nou pe picioarele ei. Recent, Rita Mureșan a fost la Sfânta Rita, unde s-a rugat.

Gestul făcut de Rita Mureșan pentru Denisa Manelista, care se află în stare critică

”Eu am fost la Sfânta Rita și foarte mulți mi-au scris. Din familia ei nu m-a contactat nimeni. Am fost rugată să mă rog pentru ea și da, am trecut-o pe această listă. Am spus oamenilor să spună pe cine să pomenesc. Am fost la Sfânta Rita. Sunt mai mulți oameni care s-au rugat pentru ea. Nu o cunoscut eu personal. Oamenii mi-au cerut să fac asta, iar eu am făcut asta.”, a declarat Rita Mureșan într-o emisiune TV.

Denisa Răducu, cunoscută publicului larg sub numele de Denisa Manelista, are mari probleme de sănătate, după ce a fost depistată cu o boală gravă. În urmă cu câteva zile, unchiul ei a făcut declarații șocante.