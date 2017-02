Gestul șocant făcut de Petre Roman după moartea fostei cumnate a lăsat-o fără cuvinte pe fiica lui, Oana. Vedeta a făcut mărturisiri triste în direct la tv, după înmormântarea mătușii ei.

Gestul șocant făcut de Petre Roman după moartea surorii fostei lui soții, a luat prin surprindere pe toți cei care îl cunosc. Deși și-a sunat fiica pentru a se interesa despre înmormântarea femeii, acesta nu a fost prezent la evenimentul trist.

Gestul șocant făcut de Petre Roman a lăsat-o mască pe Oana

„În momentul în care Rodica s-a dus duminică la prânz, recunosc că eu nu am putut să stau lângă ea. Catinca a fost lângă ea până în ultimul moment. Eu am sunat familia. L-am sunat şi pe tata şi m-a întrebat ce se va întâmpla. Primele ore nu am ştiu ce şi cum voi face. Când am ştiu tot, i-am trimis un mesaj cu toate informaţiile, unde , adresa, m-a rugat să fac lucrul ăsta şi l-am făcut. Marţi dimineaţă am depus-o la capelă, între timp au venit diverşi, prieteni, diverşi. Eu nu am vrut să fac public lucrul ăsta. Am mulţumit celor care m-au ajutat.(…) Când am ajuns astăzi la Biserică, m-am uitat să văd coroanele. Am constatat că din partea lui tata nu era nimic. Am sperat că până ajungem la cimitir să facă ceva. Eu nu mă aşteptam să vină. Nu am văzut nimic. Aşa va face şi când va muri mama?” a declarat Oana Roman în direct la Antena 1. Sora Mioarei Roman a murit. Rodica-Lenuța Georgescu s-a stins din viață marți, 31 ianuarie.