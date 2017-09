Giani din Las Fierbinți a fost rocker în adolescență. Puțini știu asta și îl confundă pe actorul Costi Diță cu personajul căruia îi dă viață pe micul ecran, un cocalar simpatic de la sat.

Chiar dacă acum lumea îl asociază cu un cocalar, asta prin prisma rolului pe care îl are în serialul de succes ”Las Fierbinți”, de la Pro TV, Costi Diță a fost toată viața un susținător al muzicii rock. ”Treaba asta cu rock-ul e așa: am fost, într-adevăr, rocker și sunt rocker și acum, însă acum mai ascult și alte genuri muzicale. Dar am fost rocker la modul unul clasic: îmbrăcat în negru, tricou negru, blugi negrii, vopsit la fel, în negru. Am încercat și niște cercei în sprânceană, în urechi. Am avut de toate”, ne-a povestit amuzat Costi.

Prietenii l-au sfătuit să nu-și ia motor

Actorului i-a lipsit totuși ceva din recuzita de rocker: motocicleta. Mai în glumă, mai în serios, Giani ne-a mărturisit că în adolescență nu a avut nici măcar bicicletă! Acum, când și-ar putea permite un motor, prietenii îl sfătuiesc să nu să încerce să-și obțină permis categoria A. ”Motocicletă, nu. N-am avut nici bicicletă. Cam asta e. Nici permis nu am măcar. Am vrut să dau anul trecut, dar mi-au zis prietenii să stau liniștit. Să nu-mi rup picioarele și să stau liniștit, să merg cu mașina. Asta mi-au zis prietenii mei motocicliști”, ne-a mai mărturisit actorul.

Interesant este că deși a fost rocker, așadar, avea o imagine de dur, Costi a fost un adolescent timid – cel puțin, așa ne-a mărturisit. Acum, datorită profesiei, s-a vindecat de timiditate. S-a ales însă cu altă problemă: nu mai poate să joace roluri dramatice, pentru că e înconjurat de comedie! Din 2012 e în ”Las Fierbinți”, de ceva vreme s-a apucat și de stand-up comedy, iar din toamna aceasta face parte din echipa emisiunii ”Pe bune?”, de la PRO TV, care e axată tot pe comedie.

VIDEO: Dumitru Angelescu

