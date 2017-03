Gianina din Las Fierbinți, așa cum nu ai mai văzut-o.Actrița Anca Dumitra face senzație la Jocuri de celebritate, alături de Dalida din Las Firbinți.

Gianina din Las Fierbinți, Ecaterina Țugulea interpreta Dalidei, Ovidiu Niculescu și Jean Paler sunt invitați pe canapeaua lui Bobonete.

Gianina din Las Fierbinți este una dintre cele mai sexy apariții de pe micul ecran

În această seară, Paul Ipate îi are alături pe Anca Dumitra, Ovidiu Niculescu și Sergiu, care luptă pentru a-și renova fațada blocului. Octavian Strunilă îi are alături pe Ecaterina Țugulea, Jean Paler și Alina, care vrea să îi ia banii lui Bobonete pentru a-și cumpăra mobilă. Strunilă își dorește mult victoria în această seară: Mi-am pus în gând să îl bat pe Ipate!, însă Paul nu se lasă mai prejos și știe ce potențial are lângă el: Tu ai văzut ce am pe canapea?!

S-a furat vocala, Bolul Kaboom, Cum cânți tu, Cuvinte în lanț și Mima perfectă sunt provocările prin care vor trebui să treacă cele două echipe pentru a ajunge la runda finală, Nume și Renume!