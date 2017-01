Gina Pistol, comparată cu un bărbat. Lovitura dată de Andrei Duban

Gina Pistol, comparată cu un bărbat. Rodrigo Alves, supranumit „Păpușa Ken”, a fost invitat în cadrul emisiunii de la Kanal D. Alături de acesta s-a aflat și Andrei Duban, care nu a aezitat să îi spună acestuia că seamănă perfect cu Gina Pistol.



„Iartă-ma dacă sună ciudat, nu vreau sa te jignesc, dar esti efeminat și mi se pare că semeni foarte bine cu o vedetă de la noi: Gina Pistol”, a spus amuzat Duban.



Rodrigo Alves a devenit dependent de operațiile estice. Barbatul de origine braziliana este pe cale sa intre in Cartea Recordurilor, datorita numarului mare de interventii estetice, aproape 50! „Locuiesc in Anglia de la 19 ani, am 33 de ani, iar in Marea Britanie operatiile estetice sunt cele mai scumpe. Din nefericire, operatiile plastice sunt un tabu in Anglia. Tara este foarte traditionalista, nu sunt foarte multi medici, iar din acest motiv interventiile sunt ceva mai scumpe. Eu nu eram deloc celebru. Eram urat, nu eram in forma, eram un brazilian oarecare, iar apoi, in urma operatiilor, am devenit celebru in intreaga lume. Acum, am ajuns in Romania si va multumesc foarte mult„, a povestit el în cadrul emisiunii Wowbiz.