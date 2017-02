Gina Pistol a mâncat scorpioni prăjiți în direct la tv, în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”. Dacă în timpul vacanței petrecute în Thailanda nu a avut curaj să încerce nimic nou, de data asta vedeta i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

„Am plecat în Thailanda în urmă cu câţiva ani şi nu am avut curajul să încerc nimic nou pentru mine din punct de vedere culinar acolo. Mi-am făcut curaj pentru că am văzut că chef Cătălin Scărlătescu a gustat, zic hai că încerc şi eu. Nu e rău, are gust de scorpion prăjit. Nu seamănă cu nimic, are gust de prăjeală, nu pot să-mi dau seama. Nu mi-am plăcut foarte mult, mai erau nişte greieri sau lăcuste, nu ştiu exact ce. Alea nu au fost pe gustul meu. Ce este enervant este că îţi rămâne scorpionul între dinţi”, a declarat prezentatoarea TV pentru Antena Stars.

Gina Pistol a slăbit mult, iar prietenii virtuali i-au atras atenția. Mulți au sfătuit-o că exagerează și i-au recomandat să mănânce mai mult. „Deja e prea mult, pune mână și mănâncă”, „Mamă ce slabă ești”, „Abdomenul tău e bestial”, „Bravo, pentru munca depusă”, sunt doar câteva dintre comentariile admiratorilor.