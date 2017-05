Gina Pistol pleacă în vacanță | Se apropie sezonul în care visăm cu ochii deschişi la mare şi la soare, iar Gina Pistol e una dintre primele vedete care şi-au făcut planuri de vacanţă. Prezentatoarea emisiunii “Chefi la cuţite”, de la Antena 1, ne-a dezvăluit că deja a însemnat în calendar, pentru începutul lunii iunie, un sejur pe mare, în Grecia, la bordul unui iaht cu vele.

Libertatea: Cum ai ales Grecia ca destinație de vacanță? Ce-ți place în mod special acolo?

Gina Pistol: Îmi place tot ce ține de Grecia! Muzica, mâncarea, oamenii…

Când pleci și cât vei sta acolo?

Plec la începutul lunii iunie, mai exact pe 3 iunie, din Atena. Vom naviga 7 zile în Golful Salonic și ne vom opri în fiecare zi pe altă insulă.

Unde, mai exact?

Vom mergem pe insulele Poros, Hydra (foarte cochetă, acolo singurul mijloc de transport sunt măgărușii!), Dokos (o insulă pustie, cu un superb golf sălbatic), Spetses (un fel de Beverly Hills al Greciei).

Unde te vei caza, ai ochit, poate, o casă cu vedere la mare?

Cazarea nu este doar cu vedere la mare… este direct pe mare! Mai exact, pe un iaht cu vele, pe care vom dormi, vom mânca, vom face plajă și ne vom distra timp de 7 zile. Vederea la mare se va schimba în fiecare zi, odată cu destinația.

Îți place mâncarea grecească? Care din preparatele lor e slăbi­ciunea ta?

Iubesc mâncarea grecească. Este gustoasă și sănătoasă. Mi-e poftă de creveți saganaki, tzatziki, buiurdi, care este o cremă de brânză picantă, fructe de mare și pește la grătar, salată făcută cu feta lor delicioasă… mmmm!

Ce vrei să vizitezi? Sau vei lenevi toată ziua la plajă?

Îmi doresc în primul rând să vizitez orașul Hydra, aflat pe insula cu același nume, despre care am auzit că este un loc absolut superb! Vreau să mă pierd pe străduțele mici și întortocheate, pline de terase și fashion boutiques. Tot pe Hydra se află un restaurant și un cocktail bar pe malul mării, ambele celebre în toată lumea pentru pri­veliștea pe care o oferă la apusul soarelui. O să lenevim la soare în golfuri sălbatice, departe de plajele a­glomerate cu tu­riști.

Cu cine pleci în vacan­ță?

Merg cu o prietenă bună și o să mai fie alături de noi, pe barcă, și Ciprian Strugariu, care este un fotograf foarte talentat și care o să prindă prin obiectivul aparatului foto cele mai frumoase și interesante momente din această vacanță. În grupul cu care mergem vor fi numai oameni cool.

Și Scărlătescu e îndrăgostit de mare și de Grecia

Cătălin Scărlătescu (foto), unul dintre chefii cu care Gina e colegă, este, la rându-i, îndrăgostit de Grecia. Nu e an în care să nu ajungă acolo, tot la bordul unui iaht. “De pe 2 până pe 16 septembrie e deja programată Grecia, tradiționala vacanță pe barcă”, ne mărturisea Cătălin încă de la începutul anului. Are acolo și un bucătar preferat, Hristo, pe care l-a adus concurent în emisiune și pe la restaurantul căruia se abate în fiecare an, fiindcă îl răsfață cu mâncăruri fabuloase.

