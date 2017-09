Gina Pistol, primele declarații despre nuntă după ce s-a spus că are o relație cu Smiley. Vedeta nu a confirmat că are o relație cu artistul, însă a recunoscut că iubește și e fericită.

Vedeta a făcut declarații sincere despre cum ar vrea să arate nunta ei. „Cred că îmi doresc o petrecere cu prieteni foarte apropiaţi, undeva pe pajişte. Îmbrăcată foarte relaxat, cu o rochie lungă”, a spus vedeta pentru Antena Stars.

Gina Pistol, primele declarații despre nuntă și cum va arăta rochia de mireasă

Prezentatoarea de la Chefi la cuțite recunoaște că are momente în care este tristă și plânge. „Asta nu înseamnă că nu am momente când sunt tristă. Am şi momente când plang şi de fericire şi de supărare. Ce pot să spun despre mine este că am devenit omul care îmi doream să fiu, sunt femeia perfectă din punctul meu de vedere. Sunt bine. Sunt foarte bine”, a declarat Gina Pistol la „Răi da’ Buni”.

În urmă cu ceva timp, blonda afirma că „își va uni destinul” cu celebrul chef dacă acesta reușește să scape de kilogramele în plus. Nu este o noutate că relația dintre cei doi este una foarte strânsă, iar decizia frumoasei prezentatoare de a-și uni destinul cu cel al simpaticului bucătar depindea acum doar de un singur lucru: kilogramele în minus ale juratului. Se pare că acul cântarului i-a purtat noroc lui Chef Scărlătescu, care a spus un ,,DA” cu zâmbetul pe buze, în fața Ginei, a concurenților și a colegilor de echipă. Evident că totul a fost o glumă, Gina recunoscând că iubește un alt bărbat.

