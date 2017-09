Gina Pistol spune totul despre nunta cu Scărlătescu. Cei doi s-au căsătorit pe platoul ,,Chefi la cuțite”, spre deliciul celor care vroiau să îi vadă într-o asemenea ipostază.

În urmă cu ceva timp, blonda afirma că „își va uni destinul” cu celebrul chef dacă acesta reușește să scape de kilogramele în plus. Nu este o noutate că relația dintre cei doi este una foarte strânsă, iar decizia frumoasei prezentatoare de a-și uni destinul cu cel al simpaticului bucătar depindea acum doar de un singur lucru: kilogramele în minus ale juratului. Se pare că acul cântarului i-a purtat noroc lui Chef Scărlătescu, care a spus un ,,DA” cu zâmbetul pe buze, în fața Ginei, a concurenților și a colegilor de echipă.

Gina Pistol spune totul despre nunta cu Scărlătescu care a făcut senzație în rândul fanilor

Gina Pistol a avut prima reacție pe contul de socializare, după evenimentul ce a creat atâtea controverse. În postarea făcută pe Facebook, prezentatoarea de la „Chefi la cuţite” a mărturisit că ea şi Cătălin Scărlătescu sunt foarte buni prieteni.

„Măi oameni buni, sunt un om cu frică de Dumnezeu, drept urmare, nu am cum să am o relație cu fratele meu mai mare Scărlatescu… pentru că e «my brother from another mother (n.r.: fratele meu de la o altă mamă)». Așadar, râdem, glumim, facem farse… însă, fiecare dintre noi are viața lui și iubește… în altă direcție! Până atunci… PEACE AND LOVE ? Fiți cu ochii pe «Chefi la cuțite» că să vedeți cum reacționează un burlac convins într-o astfel de situați”, a scris Gina Pistol pe pagina ei de Facebook.

