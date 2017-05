Giulia Anghelescu a dezvăluit secretul unei căsnicii fără probleme, după ce în urmă cu ceva timp, ea și soțul ei au fost la un pas de divorț. Acum, toți au aflat cum a reușit artista să aibă o familie frumoasă și doi copii superbi.

”Ei sunt foarte cuminți și extrem de ascultători. Noi ajungem să stăm foarte puțin cu ei din cauza că avem mult de lucru. Eu am început o dietă, soțul meu nu e de acord cu asta că zice că nu am nevoie. Ne certăm la modul că de ce nu a luat pamperși. (…) De când am devenit mamă am învățat să-mi asum totul. Când eram însărcinată dezinfectam totul în jurul meu. Ca să te înțelegi trebuie să te vezi cât mai rar”, a declarat Giulia la Antena Stars.