Grav bolnav, Ilie Micolov a ajuns, la cei 67 de ani pe care îi are, aproape dependent de cei din jurul său. Artistul, care are mai multe afecţiuni, găseşte totuşi puterea de a face haz de necaz.

Ilie Micolov suferă de mai multe afecţiuni şi nu iese din casă cu zilele. Artistul are, printre altele, probleme cu picioarele şi urmează un tratament scump, pe care i-l cumpără cei apropiaţi.

Deşi situaţia este departe de a fi una bună, Ilie Micoloc găseşte totuşi puterea de a face haz de necaz.

„Picioarele mă dor de la genunchi în jos. De la genunchi în sus sunt funcţional. Sunt într-o perioadă de acalmie. Sunt calm şi liniştit. Am slăbit foarte mult, aproape 60 de kilograme. Sunt la regim, nu am voie cartofi prăjiţi cu ouă, nu mai zic de o ceafă la grătar.

Am diabet, artroză, atrofie musculară. Este un disconfort total. Am nişte bube care îmi supurează. Nici nu mai ştiu ce nu am. Am lipsă de vitamine, fac niste antibiotice foarte scumpe, care costă 200 de lei un flacon. Am o grămadă de probleme, dar asta nu îmi afectează mintea.

Dumnezeu mi-ajută şi am o cunoştiinţă de familie, o asistentă care mă mai ajută şi mă mai sfătuieşte. Am parte de oameni buni.

Trebuie să stau în casă. Starea mea de sănătate, îmi pare rău că trebuie să recunosc, evoluează spre un scăunel cu rotile. Asta nu mă împiedică să cânt într-un viitor apropiat”, a declarat Ilie Micolov, la Antena Stars.

Ilie Micolov, părăsit de familie după ce s-a întors în România

Situația lui Ilie Micolov capătă dimensiuni dramatice, deoarece nu iese cu săptămânile din casă, iar banii de pe urma activității sale muzicale sunt neînsemnați. Artistul, care și-ar dori nespus să urce iar pe scenă, este condamnat să stea în propria casă, de puținele cumpărături ocupându-se un vecin sau rudele.

Fost hocheist și motociclist, dar mai ales vânător, pasiune neascunsă ce le-a provocat mari emoții artistilor cu care pleca în turnee, Ilie Micolov a fugit în Germania înainte de Revoluție, după ce Elena Ceaușescu a comandat în ’87 excluderea cântărețului din zonă, deoarece artistul a refuzat să cânte la ziua ei de naștere. Ilie Micolov a ales să se reîntoarcă în țara sa, mutare dezaprobată soția și fata sa, care au ales să rămână în Germania.