Grig Chiroiu își serbează ziua de naștere la Amsterdam. Pupăză din serialul Trăsniții de la PrimaTV împlinește azi vârsta de 47 de ani. Cu această ocazie el a ales să își petreacă ziua de naștere la Amsterdam, împreună cu familia, soția și cei doi copii.

Grig Chiroiu își serbează ziua de naștere la Amsterdam, iar unul dintre obiectivele principale a acestei mici excursii a fost muzeul figurilor de ceară Madame Tussauds precum și muzee din Cartierul Roșu.

“Anul acesta ziua mea m-a prins printre vedetele internaționale. Am acceptat invitația la cafea a lui George Clooney, am stat la șuetă cu Brad Pitt, am discutat cu Merkel despre problemele internaționale, am făcut o plimbare cu Angelina Jolie, în câteva cuvinte, am vizitat Madame Tussauds din Amsterdam. Pe langa acesta, am vizitat Palatul Regal și …. celebrele Muzee din Cartierul Rosu. În concluzie, mă simt ca… o bestie sexi.“ spune Grig Chiroiu.