Ileana Badiu s-a îmbolnăvit în vacanță. A făcut malarie

Ileana Badiu a trecut prin clipe de groază în tmpul vacanței petrecută alături de un grup de prieteni. Fosta prezentatoare tv s-a îmbălnăvit de malarie, iar din cauza tratamentului a fost la un pas de moarte.

leana Badiu a marturisit ca s-a imbolnavit de o forma usoara de malarie „Am fost internata la Boli Tropice cu malarie. Eram eu si un pilot, atat. Am luat malarone, 1 din 10 persoane o patesc. Ne-am dat cu crema anti-tantari si degeaba, eu m-am imbolnavit. Am fost in Kenya, la safari, cu unghiile facute si crema aceea mi-a ars degetele. Degeaba am luat medicatie pe gura, fara acea crema nu te protejezi suficient. Am crezut ca nu mi se intampla mie. Datorita pastilei, forma de malarie a fost mai blanda. Am luat chinina, se lua si acum 250 de ani si e foarte toxica. Mi s-a facut rau, dar dupa o zi mi-am revenit de aceea am crezut ca sunt ok. La o luna dupa vacanta, faceam pusee de febra si aveam frisoane. Eu nu eram contagioasa, nu se ia prin aer„, a marturisit Ileana Badiu la Kanal D.

Ileana Badiu a avut nevoie de ajutorul psihologilor

Într-un interviu acordat Andreei Marin , în urmă cu cinci ani, pentru site-ul scoalamamelor.ro, Ileana a mărturisit că a apelat de nenumărate ori la ajutorul specializat al unor psihologi. „Psihologii au un mare rol în dezvoltartea sănătoasă a unei persoane, pentru că de foarte multe ori intri într-o depresie din care nu poți să ieși fără ajutorul specialiștilor, care știu să-ți ghideze emoțiile în direcția corectă. Și eu am fost la psiholog pentru că mi s-a întâmplat să am momente dificile în urma unor traume, cum ar fi moartea tatălui meu, în urma unor perioade foarte încărcate profesional… Eu fac parte din categoria oamenilor ce înțeleg care este aportul unui psiholog și, în loc să prelungesc o depresie, care poate duce la un deznodămân tragic, m-am dus la medic.Aveam insomnie, anxietate, aveam un sentiment continuu de panică, am slăbit, nu mai aveam plăcerea să trăiesc. Am mers la un prieten de familie psiholog, i-am descris stările pe care le aveam și a decis că trebuie să facem niște ședințe de psihoterapie”, a povestit Ileana Badiu.