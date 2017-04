Ilie Năstase, declarație șocantă despre Brigitte Sfăt. “Păi, am fost cu ea vreodată!?!”

Ilie Năstase, declarație șocantă despre Brigitte Sfăt, la doar câteva ore după ce vedeta a nunțat că a plecat din casa soțului ei. Fostul tenismen a uimit pe toată lumea atunci când a declarat că nu își amintește să fi fost cu ea.

Ilie Năstase, declarație șocantă despre Brigitte Sfăt, astfel că nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă între cei doi. În timp ce bruneta a declarat că a plecat din casa soțului, pentru că i-a cerut asta, fostul tenismen neagă și declară că nu a dat-o afară din casă.

Ilie Năstase, declarație șocantă despre Brigitte Sfăt după despărțirea de aceasta

Acesta a fost prezent la inaugurarea magazinului de haine deținut de Brigitte. „Eu am venit să mă îmbrac… Am venit cu un trandafir, pentru că mi l-a dat cineva. Am aflat de la televizor. Păi, ce am fost cu ea vreodată!?! (…) Eu nu-mi aduc aminte…”, a declarat Ilie Năstase la TV. Cu puțin timp înainte de inaugurarea magazinului, Brigitte Sfăt a declarat că a plecat din casa lui Ilie Năstase.