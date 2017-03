Ilie Năstase are un băiat secret, în vârstă de 19 ani, care locuiește la Paris. Mărturisirea a fost făcută de Brigitte Sfăt, în cadrul unei emisiuni tv. De asemenea, aceasta a declarat că Amalia Năstase îi face viața un calvar.

„Eu nu mai accept ca ea să-şi bage coada în relaţia noastra. De ziua mea, când el a fost cu ea la acelaşi cinematograf, eu nici nu am ştiut. Am aflat după două zile de ce a întârziat. Ea a făcut un eveniment în aceeaşi zi cu mine. Femeia are probleme! S-a plâns că Ilie nu-şi întreţine copiii că nu îl las eu, dar el îi dă peste 100.000 de euro pe an. Ea pozează în victimă. Mie mi s-a pus în vedere că toate conturile şi casele aparţin copiilor lui. Cu mine nu a vrut să facă un copil pentru că i-a interzis Amalia. Aceasta a fost înţelegerea, pentru ca averea să nu se împartă. Ceea ce nu se ştie este că Ilie mai are un băiat secret. Se numeşte tot Ilie Năstase. Are 19 ani şi stă la Paris. Soţul meu l-a văzut la botez şi acum de când e cu mine. Am stat cu el în toţi aceşti ani în ciuda tuturor piedicilor pentru a demonstra că îl iubesc. Eu ştiu că am avut de luptat în aceşti 7 ani, iar îndepărtatea lui de mine s-a produs pentru că cineva îi bagă tot timpul în cap că nu sunt bună de nimic. Eu nu mai vorbesc cu fosta lui soţie de un de zile. Am acceptat tot doar pentru ca el să-şi vadă copiii, dar de când ea a anunţat că nu-i mai lasă în prezenţa mea, eu nu mai am de ce să tac”, a declarat Brigitte la Antena 1.