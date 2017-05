Ilinca şi Alex Florea au avut prima repetiţie pe scena Eurovision.Cei doi artiși au făcut primele declarații după sosirea în Ucraina.

Ilinca şi Alex Florea au avut prima repetiţie pe scena Eurovision. Emoţii mari la Kiev, unde ieri au avut loc primele repetiţii ale reprezentantilor României pe scena Eurovision 2017. Chiar dacă daca show-ul a decurs perfect, repetitiile s-au terminat cu emoţii, deoarece Alex Florea s-a accidentat pe scena din capitala Ucrainei. Artistul a executat o mişcare mai complexă pe unul dintre cele doua tunuri realizate in atelierele TVR pentru a da o notă specială show-ului „Yodel It”.

Cu toate acestea, incidentul nu l-a împiedicat să-şi continue repetiţiile. Mai mult, Alex spune că priveşte momentul ca pe o experienţă inedită. “În spectacolul nostru avem o mişcare mai dificilă, iar la a treia filmare am forţat mai mult şi am căzut”, a povestit artistul la conferinţa de presă ce a avut loc după repetiţii. “În timp ce cântam, am văzut tunul venind brusc către mine, si nu stiu ce s-ar fi intamplat dacă Alex nu l-ar fi oprit la timp”, a adăugat Ilinca, amuzată.

Ilinca și Alex Florea, câștigătorii preselecției naționale, au plecat câtre Kiev, locul unde va avea loc finala Eurovision Song Contest 2017.

Artiștii și-au luat la revedere de la fanii de acasă într-o gală organizată în incinta Aeroportului Otopeni, la care a participat întreaga echipă în frunte cu Iuliana Marciuc, șefa delegației noastre pentru cea de a 62-a ediție a celui mai important concurs muzical european. Din echipa de suport face parte și Mihai Alexandru, compozitorul melodiei ”Yodel It”, cea care va reprezenta România pe 11 mai, pe scena de la Kiev și, cu puțin noroc, în finala concursului, pe 13 mai. Alături de România, în competiția finala sunt înscrise 42 țări.