Ilinca Vandici face nunta și a dezvăluit că la cel mai important moment din viața ei, va purta o rochie atipică. Vedeta nu a stabilit încă data, însă ea și iubitul ei pregătesc intens momentul.

Ilinca Vandici face nuntacu iubitul ei, după ce recent a primit inelul de logodnă. Prezentatoarea Bravo, ai stil! este însărcinată cu un băiețel și urmează să nască peste câteva luni.

Ilinca Vandici face nunta în curând

„Imi doresc sa nasc pe 22 iulie ca sa fie Leu. Imi doresc sa fie Leu, nu Rac”, a spus Ilinca Vandici pentru viva.ro. „Experimentam fericirea absoluta”, a adaugat vedeta Kanal D. In weekend, Ilinca a mers la biserica. „Nu am mai putut sa ii cer nimic lui Dumnezeu. Mi se intampla atatea lucruri frumoase. Sunt cele mai frumoase si mai intense momente din viata mea”, a precizat Vandici. Ilinca a facut dezvaluiri si despre nunta. „Nu va fi un eveniment restrans. Nu voi purta o rochie de mireasa tipica. O sa aleg ceva atipic”, a spus ea. Cu baietelul ei, Ilinca vrea sa aiba o relatie deschisa, sincera. „As vrea sa vorbesc cu el, sa-l las sa aleaga, nu cred in pedepse, in bataie. Cred in inteligenta copilului si in maturitatea noastra ca adulti”, a mai declarat Ilinca Vandici.

