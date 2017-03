Imaginea cu Claudia Pavel în timp ce-și alăptează băiețelul a făcut senzație în mediul virtual. Artista a explicat pe blogul personal, ce înseamnă această experiență pentru ea.

„Alăptatul este un subiect tare drag mie pentru că, pentru mine, a fost cea mai minunată experiență pe care am trăit-o vreodată. Să devin mămica lui Noah este cel mai important și frumos lucru care mi s-a întâmplat, iar alăptatul a creat legătura divină dintre noi doi… Tot ce are nevoie puiul când vine pe lume este laptele mămicii lui, în care Dumnezeu a pus tot ce îi trebuie îngerașului ca să crească frumos, sănătos, simțindu-se iubit și protejat la sânul mamei lui”, a scris Claudia Pavel pe blogul ei.

„Eu am născut la în Los Angeles; sunt multe lucruri care nu îmi plac în Statele Unite, însă experiența nașterii acolo a fost una ireproșabilă: am avut parte de „ora magică”, așa se numește prima oră după naștere, în care puiul este pus la sânul mamei, el știind exact ce are de făcut din prima clipă. Sigur, la început este un pic dureros pentru mămică, însă nu există niciun sentiment, nicio emoție mai puternice și mai frumoase pe lumea asta decât momentul când se creează acel „bond”, acea legătură unică pe această lume, cu copilașul tău care este atât de mic și are atât de multă nevoie de tine, de mămica lui; să te simtă piele pe piele, să-ți asculte inima bătând doar pentru el, bătăile inimii mămicii sunt cel mai frumos cântec de leagăn pentru copilaș, pentru că el cunoaște fiecare bătaie a ei și o iubește și are nevoie de ea ca de aer…”, a mai scris vedeta.

Claudia Pavel se consideră o persoană credincioasă și respectă rânduielile bisericești. “Minunea mea este fiul meu, pe care am avut norocul să mi-l trimită bunul Dumnezeu în viața asta. Am convingerea că Noah este al Lui, iar eu doar am grijă de el să îl cresc în înțelepciunea bunului Dumnezeu. Știu că vorbesc ca o babă, dar astea sunt convingerile mele!”, ne-a mărturist ea în primăvara anului trecut