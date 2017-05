Imaginea cu Ruby care a încis atmosfera în mediul virtual. Artista și-a făcut un selfie în care își etalează mândră bustul generos ce abia îi încape în bluza decoltată. Admiratorii nu s-au putut abține.

Imaginea cu Ruby care a încis atmosfera pe Facebook, a fost postată de artistă, iar reacția fanilor a fost pe măsură. „Dacă telefonul sună, eu sunt”, a scris Ruby pe Facebook.

Imaginea cu Ruby care a încis atmosfera pe Facebook

„Sânii tăi sunt foarte sexy”, „Ești frumoasă, Ruby”, „Te ador, ești cea mai tare”, sunt câteva dintre comentariile prietenilor virtuali.

Ruby spune că nu merge niciodată la saloanele de înfrumusețare, asta pentru că preferă să se îngrijească singură, acasă. “Nu merg la saloane de înfrumusețare, pentru că sunt comodă, leneșă și nu am răbdare (râde). Prefer să îmi fac eu ce am nevoie acasă la mine, în timp ce mă uit la un serial. Nu am vreo rețetă, pe corp mă spăl și mă dau cu un unt hidratant, pe față doar mă spăl și, din când în când, folosesc o cremă hidratantă, iar pe păr pot să mă spăl și cu săpun de vase că arată la fel. Important e ca, la sfârșit, să pun balsam, altfel mi se încurcă din cauză că e prea mult”, explică Ruby.