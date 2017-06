Imaginea cu Sore la piscină care a stârnit controverse. Ce apare în fotografie

Imaginea cu Sore la piscină a cread vâlvă în mediul virtual, după ce fanii au observat un detaliu amuzant în fotografie. Mai exact, prietena vedetei a apelat la un accesoriu ce a transformat-o într-o sirenă sexy.

Imaginea cu Sore a încins atmosfera în mediul virtual. Interpreta și prietenii ei profită din plin de vremea frumoasă și petrec mini vacanța de Rusalii, la piscină. „Să-mi fie vară toată viața”, a scris Sore pe Facebook.

Imaginea cu Sore, senzație pe Facebook

„Ce sirenă e în spatele tău”, „Arăți perfect”,”Ai slăbit foarte mult”, au fost comentariile fanilor. Recent, Sore a recunoscut că a suferit o depresie postnatală.

„A doua sarcină nu este în program pentru că am trecut de prima perioadă. Acum suntem la pupici şi d-astea. Întotdeauna am fost cu picioarele pe pâmânt. Acum am înţeles ce înseamnă iubirea. Este vorba despre faptul că mă trezesc dimineaţa şi niciun lucru nu este suficient de important să mă dărâme pentru că o văd pe ea, pe fetiţă. Am avut două săptămâni depresie postanatală. Seara mă lua un soi de atac de panică dacă nu o auzeam pe cea mică, dacă nu mai respira. M-a ţinut doar două săptămâni.” a declarat Sore în direct la Antena Stars.