Imagini nemaivăzute de la botezul Zorei, ce a avut loc în luna mai. Jojo și Paul Ipate au trăit emoții puetrnice, în cea mai importantă zi din viața micuței lor. Evenimentul a fost unul discret, la care au participat apropiații, însă s-au distrat pe cinste, iar decorul a fost unul special.

„Atât pentru părinti cât și pentru copii atunci când cresc, amintirea botezului e una minunată. Și în acea zi superba de mai, și azi când văd imaginile de atunci, mă simt binecuvantată! Îi mulțumesc cerului că ne-a dăruit un botez așa cum am visat și le mulțumesc tuturor apropiaților nostri care ne-au fost alături și au facut ca acele momente inedite pe care ni le-am imaginat să devină realitate. Am ales atunci tematica “italian affair”. E in general o tema aleasa mai mult pentru nunți, însa eu mi-am dorit-o ca temă pentru botezul nostru, pentru ca noi moldovenii suntem la fel ca italienii: galagiosi și îndragostiti de mancare buna.;) In plus Zora și taticul ei chiar au figuri de italieni.;) Eu și Achim suntem mai mult suedezi.:))”, a scris Jojo pe blogul personal