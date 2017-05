Începe Gospodar fără pereche! noul show pregătit de Pro TV. Marți, 6 iunie, la 20:30, Anamaria Prodan Reghecampf, prezentatoarea emisiunii, le va face telespectatorilor cunoștință cu cei 13 fermieri care își doresc să își găsească împlinirea și pe plan personal.

Începe Gospodar fără pereche!, iar Anamaria Prodan este extrem de încântată de proiect. “Gospodar fără pereche e un proiect care mi se potrivește mănușă! Am crescut cu bunica la țară, acum am și eu la rândul meu o fermă cu oi, fazani, găini, capre, vaci și îmi place la nebunie aerul de țară, liniștea și treburile ce țin de gospodărie. Nu m-am ferit și nu o să mă feresc de muncă, indiferent că vorbim de impresariat, de rolul meu în emisiune sau dereticat prin fermă. Am început deja filmările și de-abia aștept să cunoașteți fermierii care și-au dat seama că în viață nu e numai munca importantă. La bătrânețe, nu contează câte animale ai crescut în fermă sau câte hectare de pământ ai cultivat, ci să ai pe cineva alături cu care să te poți bucura de tot ce ai făcut în viață. Soție, copii, nepoți, strănepoți! O să le fiu alături tuturor fermierilor, o să încerc să descopăr ce își doresc de la o femeie și voi face tot posibilul ca ei să reușească să-și găsească jumătatea și să nu mai fie Gospodar fără pereche.”, a spus Anamaria Prodan Reghecampf.

Începe Gospodar fără pereche!, din 6 iunie

Structura formatului Farmer wants a wife presupune difuzarea unui prim episod în care sunt prezentați fermierii participanți și dorințele acestora despre jumătatea ideală pentru ei și, după o perioadă de câteva luni în care are loc selecția persoanelor interesate de aceștia, show-ul continuă cu etapele în care fermierii aleg cele mai potrivite posibile perechi și evoluția relațiilor dintre ei. Așadar, în prima ediție a show-ului Gospodar fără pereche, difuzată marți, 6 iunie, la 20:30 la Pro TV, românii vor vedea cine sunt fermierii, cum arată gospodăria fiecăruia, care sunt visurile lor și cum văd ei femeia ideală, alături de care să întemeieze o familie. Odată cu difuzarea acestei prime ediții, Pro TV va anunța “start înscrieri“ pentru doamnele și domnișoarele interesate de unul dintre fermierii din emisiune, iar apoi show-ul Gospodar fără pereche va continua după ce sunt alese cele mai potrivite pretendente pentru cei 13 participanți.