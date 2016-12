Inflație de bebeluși în showbiz, în 2016! 28 de vedete au devenit mămici sau tătici, urmează încă 8 în scurt timp!

Exact cum au anunțat astrologii, că 2016 va fi un an cu multe nașteri, așa a fost! În showbiz a dat cu +28 la capitolul bebeluși, Bianca, Sore sau Valentina Pelinel devenind pentru prima oară mame, Anca Serea aducându-și pe lume al cincilea bebeluș, iar vedete ca Florin Piersic jr, Medeea Marinescu, Călin Goia sau Tudor Chirilă mărindu-și familia în secret cu încă un copil.

În scurt timp, grădinița celebrităților va mai primi câțiva pici, fiindcă încă mai sunt graviduțe cărora nu le-a venit sorocul. Urmează să nască, în scurt timp sau peste câteva luni, după caz, Jojo, Marina Dina (care are gemeni!), Claudia Pătrășcanu-Bădălău, nevasta lui Adi Mutu și cea a lui Mădălin Ionescu, iubita lui Andrei Ștefănescu de la Alb/Negru, Diana Bart de la Prima TV și soția lui George (ex-Jorge).

Sânziana Buruiană

Blonda a-nceput anul cu dreptul! Pe 7 ianuarie 2016, de Sf. Ion, Sânziana Buruiană i-a dăruit soțului ei, fotbalistul Nicolae Zuluf, o fetiță, Ștefania Ioana. Și a deschis astfel seria mămicilor “made in 2016”…

Deși plănuise să nască la o clinică privată din Capitală, Sânziana s-a răzgândit pe ultima sută de metri și a ales un spital de stat. N-a greșit, căci totul a decurs ca la carte. Fetița n-a avut nici un fel de probleme, a cântărit 3 kg la naștere și a primit nota 10.

Florin Piersic jr

Pe 14 ianuarie, Florin Piersic jr a devenit tată de băiat, iar Piersic senior, bunic pentru a patra oară! Sasha se numește fiul pe care i l-a dăruit mai tânăra lui iubită, Andreea, dar Florin îl alintă Sashimoto încă din primele zile. “Bine ai venit Sasha, bărbatul. O întreagă lume te-a așteptat să o schimbi”, a scris fericitul tătic pe Facebook la scurt timp după nașterea copilului.

Actorul mai are o fetiță de nouă ani, Sonia, cu actrița Dorina Chiriac.

Șerban Copoț

Șerban, concurent în emisiunea “Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, a devenit tată pentru a doua oară anul acesta, pe 18 martie, când soția lui, Roxana, i-a dăruit un băiețel. Alexandru s-a născut într-un spital de stat, prin cezariană, și a avut 3,200 kg și 51 cm. Cei doi mai au un băiat de aproape 5 anișori, Tedi.

Sore

Sore a primit-o pe Erin în viața ei pe 25 martie. Vedeta a născut la un spital privat, prin cezariană, iar micuța, care a cântărit 3 kg, a primit nota 10 la naștere. În primele e momente ca mamă i-au fost alături iubitul, avocatul Mircea Julean, și cele două bunicuțe ale fetiței.

Sore a postat un mesaj pe blogul ei exact înainte să intre în sala de nașteri: “Și iată, am ajuns la finalul sarcinii…. Parcă nici nu îmi vine să cred, nu îmi dau seama când au zburat cele nouă luni”.

Emilia Ghinescu

Interpreta de muzică populară Emilia Ghinescu a devenit mamă pentru a treia oară, pe 25 martie. Ea a născut prin cezariană o fetiță de nota 10, pe care a botezat-o Anastasia Ioana.

Emilia mai are doi copii dintr-o căsătorie anterioară, iar despre sarcina cu Anastasia a declarat că sa fost una ușoară, care nnu i-a creat nici un fel de probleme.

Alina Sorescu

Alina Sorescu și soțul ei, designerul Alexandru Ciucu, au devenit pentru a doua oară părinți anul acesta, pe 20 aprilie, când li s-a născut Ana Raisa. Fetița, a doua a cuplului, a cântărit 3,300 kg și a avut 50 cm lungime, iar nota dată de medici a fost 10.

Alina a născut prin cezariană, cu o săptămână mai devreme decât era prevăzut, iar Alexandru a fost alături de ea în sala de nașteri, exact ca la primul copil, Elena Carolina, care a venit pe lume în ianuarie 2014.

Anca Serea

Mama eroină a showbizului, Anca Serea, a născut pentru a cincea oară anul acesta! După David, Sarah, Noah și Eva, pe 20 mai a venit rândul lui Moise să intre în familia numeroasă a frumoasei brunete.

Prezentatoarea TV a născut pe cale naturală, ca de fiecare dată, într-o clinică privată. Moise e al treilea copil al Ancăi cu Adi Sînă (ex-Akcent), care i-a devenit soț în noiembrie 2015, după câțiva ani de relație.

Valentina Pelinel

Milan Cristian, băiețelul manechinului Valentina Pelinel și al prolificului Cristi Borcea (care a ajuns astfel la al șaptelea moștenitor) a venit pe lume pe 8 iunie, la o clinică privată. “Sunt foarte fericită și recunoscătoare. Milan Cristian este sănătos, frumos și cuminte. Am făcut tot ce mi-a stat în putință să pot naște natural (…), dar a apărut o situație în care bebelușul putea să sufere și nu am vrut să riscăm. Milan era frumos și curat încă de când l-au scos din burtică. Are mult păr și deocamdată ochii albaștri. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această minune”, a declarat Valentina după ce a născut.

“Bebelușul poznaș”, cum a fost alintat Milan când era în burtica mamei sale, a pus punct celei de-a doua căsnicii a lui Borcea, cu Alina, și a dat naștere celei mai urmărite telenovele din showbiz în 2016.

Andreea Tonciu

Bruneta ar fi trebuit să nască pe la mijlocul lunii iunie, dar fetița ei n-a mai avut răbdare. Andreea și soțul ei, Daniel Niculescu, au ajuns la spital în dimineața zilei de 8 iunie, iar la ora 9.00 s-a născut, prin cezariană, Rebeca Ana-Maria.

Andreea a avut probleme pe ultima sută de metri a sarcinii și a stat numai în pat. Ar fi vrut să nască pe cale naturală, dar nu s-a putut.

Adela Popescu

Pe 11 iunie, într-o sâmbătă, Adela Popescu devenea mamă. “Adela a născut în această dimineață. Băiețelul nostru a avut nota 10 la naștere. Sunt amândoi foarte bine. Emoțiile nu se pot exprima în cuvinte. Suntem foarte fericiți”, a declarat Radu Vâlcan, soțul ei, la scurt timp după ce vedeta PRO TV l-a făcut tătic.

După 3 luni, Adela s-a întors în platoul emisiunii “Vorbește lumea”, spunând că programul de muncă lejer îi permite să împace fără probleme jobul cu sarcina de mămică.

Medeea Marinescu

Actrița Medeea Marinescu a devenit mamă pentru a doua oară, la scurt timp după ce a împlinit 42 de ani. A născut pe 27 iunie, un băiețel, al doilea fiu al ei și al directorului de imagine George Dăscălescu.

Pe 16 iulie, le-a povestit și fanilor săi, pe Facebook, despre acest evenimente fericit din viața ei: “Pe 27 iunie am devenit pentru a doua oară mamă… de băiat! Sunt mămică full-time, învăț să mă împart pentru cei doi flăcai ai mei de care sunt tare mândră. Am reluat obiceiurile de acum șapte ani (recunosc, cam uitasem ce înseamnă să te trezești noaptea sau cum se face băiță bebelușului). Norocul meu e că Tati e foarte îndemânatic atunci când vine vorba de băiță și potolit colici!!! Iar dacă nu ne descurcăm, Luca (cel mare) ne-a spus că poate să ne ajute el cu frățiorul! Deci, putem sta liniștiți! Aș scrie mai multe, dar piticuʼ meu se va trezi curând și așteaptă «o friptură de lapte»”.

Tudor Chirilă

Liderul trupei Vama și jurat la “Vocea României”, Tudor Chirilă e supersecretos când vine vorba de viața personală. Abia la sfârșitul verii s-a aflat că în iulie a devenit tătic pentru a doua oară, Iulia Mâzgan, iubita lui, dăruindu-i încă un băiețel.

Cei doi au ținut secretă sarcina Iuliei, exact cum s-a întâmplat și prima oară când tânăra a fost gravidă. Primul lor băiețel s-a născut în noiembrie 2014.

Călin Goia de la Voltaj

Solistul popularei trupe a ținut secretă sarcina soției lui până în luna mai – a făcut anunțul chiar în ziua în care a împlinit 41 de ani, 24 mai -, iar nașterea celui de-al treila copil al cuplului a trecut neobservată.

“Soția mea a născut în urmă cu trei luni”, declara Călin în octombrie, așadar, copilul a venit pe lume în iulie. Este vorba despre o fetiță, Maruca, pe care Călin și Andreea, soția lui, deja părinții a doi băieți măricei, Tudor și Petru, care merg deja la școală, și-au dorit-o foarte mult.

Călin a fost mulți ani iubitul Danei Nălbaru, iar cei doi s-au depărțit exact când lumea se aștepta ca ei să anunțe nunta. În vreme ce Călin și-a refăcut viața alături de o tânără care nu e vedetă, Dana a devenit soția actorului și vedetei TV Dragoș Bucur, cu care a făcut doi copii, Sofia și Kadri.

Amalia Enache

Prezentatoarea Știrilor PRO TV a devenit mămică pe 10 august. Alma, fetița ei, un copil tare dorit, s-a născut într-un spital privat și a avut 3,3 kg și 54 cm. “Este o minune! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am! Deși m-am pregătit pentru această întâlnire, momentul în care am văzut-o a fost peste imaginația mea. Am simțit dragoste în stare pură și îmi doresc doar să îi ofertoată dragostea de care sunt în stare” a declarat Amalia după ce a născut.

Despre tată însă… nici o vorbă! Știrista de 39 de ani îl ține “la secret”. Singurul lucru pe care l-a lăsat să se înțeleagă este că bărbatul cu care a conceput-o pe Alma e dintr-o țară din America de Sud.

Mirela Boureanu Vaida

Pe 20 august, Mirela Boureanu Vaida a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a născut un băiețel pentru care a ales numele Vladimir Alexandru și care la naștere a primit nota 10.

Prezentatoarea emisiunii “Mireasă pentru fiul meu”, de la Antena 1, mai are o fetiță, Carla, care anul viitor, pe 20 februarie, va împlini doi anișori. Ea a ales să-și aducă pe lume copiii pe cale naturală.

Interesat este că Mirela încă nu-l născuse pe Alexandru și deja se gândea la al treilea copil! În august, ea declara pentru Libertatea: “Mai vreau o fetiță!”.

Bianca Drăgușanu

Luni, 26 septembrie, Bianca Drăgușanu și partenerul ei de viață, Victor Slav, au devenit părinți pentru prima oară. Vedeta a adus pe lume o fetiță, Natalia Sofia, perfect sănătoasă.

Bianca a reușit să păstreze sarcina secretă mai multe luni, făcând marele anunț abia în mai, când era deja gravidă în cinci luni. Potrivit calculelor ulterioare, copilul a fost conceput la scurt timp după Anul nou, în vacanța pe care cei doi au petrecut-o în Mexic.

Andreea Bălan

Pe 9 octombrie, Andreea Bălan a născut-o pe Ella, primul ei copil, într-o clinică privată din Capitală. Cu o greutate de 3,270 de grame și 49 de centimetri lungime, fetița cântăreței și a actorului George Burcea a primit nota 10.

“Ella e cea mai frumoasă minune din viața mea. Sunt în lacrimi de bucurie, e cea mai fericită zi din viața mea”, a scris vedeta pe Facebook, la câteva ore după ce a devenit mămică.

La nici o lună după ce a născut, Andreea s-a întors în platoul emisiunii “Te cunosc de undeva!” și a reînceput să susțină concerte. Ce-i drept, pe bani mai mulți, ca să merită să stea departe de copilul ei câteva ore….

Adda

Adda a născut pe 22 octombrie, prin cezariană, un băiețel perfect sănătos. Alexandru a avut la naștere 51 cm și 3,2 kg. Adda este căsătorită și acesta este primul ei copil.

La două săptămâni după ce-a devenit mamă, Adda deja încăpea în hainele preferate, lucru pe care l-a împărtășit, fericită, fanilor ei, pe Facebook: “Încep sa-mi fie bune hainele! M-am și pieptanat, machiat și fug la un film entuziasmată ca un copil ce merge pentru prima dată la cinema”.

Alina Pușcaș

Alina Pușcaș a născut pe 27 octombrie, într-o clinică privată din București, o fetiță perfect sănătoasă, de 2,8 kg și 49 cm. Ea mai are un băiețel, pe nume Alexandru, din relația cu medicul stomatolog Mihai Stoenescu. “Sunt foarte fericită! Micuța este foarte cuminte și drăgălașă. Mă simt mult mai bine decât la prima naștere și mi-am revenit foarte repede după operație. Mihai este aici, cu noi. Suntem bine și fericiți!”, a declarat prezentatoarea show-ului “Te cunosc de undeva!” la scurt timp după ce a născut-o pe Melissa Antonia.

Ada Nechita

Superba handbalistă – Ada e considerată cea mai frumoasă sportivă din România – a născut un băiețel în octombrie. Dat fiind faptul că de când s-a cuplat cu Daniel Dan, un afacerist multimilionar din Certeze, județul Satu Mare, a ales să ducă o viață destul de retrasă, ferită ochiului public, numai apropiații au știut că a devenit mamă, iar restul lumii a aflat abia după o lună, pe 23 noiembrie, când Ada a postat pe Facebook o fotografie cu ea și copilul ei.

Ada a fost căsătorită până în 2009 cu fostul fotbalist Cătălin Olteanu.

Ciprian Marica

Pe 2 noiembrie, Ciprian Marica a devenit tată, însă a ținut secret acest lucru până pe 7, când a anunțat că iubita lui, Ioana, studentă la Medicină, i-a dăruit un băiat: “Sunt tată de cinci zile. Mulțumesc lui Dumnezeu, toată lumea e bine, sănătoasă. Mi-am propus să mă dedic familiei și, uite, acum, e nevoie de mine cu atât mai mult. E un moment unic, fericit!”, a fost prima declarație a fostului fotbalist, făcută pentru Libertatea.

Prezentatoare – alături de Mihai Dedu și prin rotație cu Andreea Marinescu – a știrilor matinale de la PRO TV, Lavinia Petrea a devenit mămică pentru a doua oară în dimineața de 10 noiembrie.

“Eu sunt Klara! Delicată și discretă, dar mama a vrut să vă salut și să împărtășească cu voi bucuria nașterii mele!”, a scris vedeta pe Facebook, la o zi după ce fetița ei a venit pe lume, prin cezariană, la o clinică privată din Capitală.

Lavinia și soțul ei, procurorul Romulus Varga, mai au un băiețel de doi ani, Mathias.

Simona Amânar

Fosta mare gimnastă a devenit mamă pentru a treia oară pe 12 noiembrie, la 37 de ani. Simona a născut prin cezariană, un băiețel de 3,6 kg, pe care l-a numit Tudor.

Campioana și soțul ei, Cosmin Tabără, mai au un băiat de 14 ani, Alexandru Iosif (de 14 ani), și o fetiță de 4 ani, Ștefania Teodora. Toți trei copiii au venit pe lume cu același doctor, Dorin Grigoraș.

Lavinia Șandru

Fosta politiciană, acum prezentatoare de știri, Lavinia Șandru a născut pe 15 noiembrie un băiețel căruia i-a ales numele Caius. Moderatoarea de 41 de ani mai are o fetiță de 10 ani din prima căsătorie, cu fostul ministru al finanțelor Darius Vâlcov.

Andreea Bănică

Pe 16 noiembrie, Andreea Bănică a devenit mămică pentru a doua oară. Băiețelul a avut 2,900 kg la naștere și 48 dm lungime și i-a dat ceva emoții mamei sale, căreia i s-a rupt apa la 4 dimineața, în timp ce dormea! Lucian, soțul ei, a dus-o într-un suflet la spital, unde medicii au băgat-o direct în sala de operații.

Andreea și Lucian mai au o fetiță de 7 ani, Sofia, iar despre cea de-a doua sarcină vedeta a declarat că a fost una… neașteptată. Un tratament menit s-o regleze hormonal a venit “cu bonus”, iar în mai, blonda a declarat că e gravidă în 5 luni și așteaptă un băiețel.

Octavia Geamănu

Octavia Geamănu, vedeta Antenei 1 și soția liderului trupei Direcția 5, Marian Ionescu, a născut într-o dimineață de duminică, 20 noiembrie, într-o clinică privată din Capitală. Băiețelul ei, Andrei, a venit pe lume prin cezariană, cu o zi mai devreme decât era programat.

Marian nu s-a mișcat de lângă ușa sălii de nașteri și, imediat ce i s-a permis, și-a luat băiețelul ăn brațe. “Azi sunt cel mai fericit om de pe planetă. L-am văzut pe Andrei și l-am luat în brațe. E minunat!”, au fost primele cuvinte ale proaspătului tătic. Un pic mai târziu, Octavia l-a completat, printr-o postare pe Facebook: “În urmă cu 7 luni, pe când lucrurile nu erau prea roz, mi-am salvat în calendar, în dreptul datei 20.11.2016: baby boy. Am avut încredere în Dumnezeu, în destinul meu și-n medicul meu. Azi, la 11 si-un pic, mă uitam la darul vieții și mă întrebam cu cine seamană. Le mulțumesc cu tot sufletul atât prietenilor mei, doctorilor și echipei medicale, pentru că mi-au pus în brațe un băiețel de nota 10. Vă imaginați că deși mi-e somn de pic, nu pot să adorm de bucurie”.

Irina Mohora

Prezentatoarea de la TVR care ar face invidioasă orice femeie gravidă – burtica ei a început să se vadă abia după șase luni, iar până atunci, luase numai două kilograme! – a născut pe 25 noiembrie, prin cezariană, un băiețel de 3 kilograme și 50 cm. Irina, pe care o recunoașteți de la “Lozul cel mare” și extragerile loto săptămânale difuzate de televiziunea publică, a ales pentru bebelușul ei numele Zian Mina. Ea și tatăl copilului sunt împreună de 11 ani

Antonia

Antonia a devenit mamă pentru a treia oară – și, spune ea, ultima! – miercuri, 7 decembrie. Cadoul un pic întârziat de la Moș Nicolae e un băiețel, căruia superba cântăreață și iubitul ei, Alex Velea, au decis să-i spună Akim. Și, probabil, Alexandru.

Vedeta a născut la aceeași maternitate la care l-a adus pe lume pe Dominic, Polizu, și cu același medic, Gabriel Lemnete.

Akim este al doilea copil al Antoniei cu Alex Velea, după Dominic, care acum are doi ani. Bruneta mai are o fetiță, Maya, din timpul căsniciei cu italianul Vincenzo Castellano. Copila trăiește în Italia.

