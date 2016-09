Inna a lansat “Say It With Your Video” pentru comunitatea de Club Rockeri

Inna a lansat un video“Say It With Your Video”, pentru cei 2 milioane de subscriberi pe care îi are pe YouTube. Piesa este un cadou pentru comunitatea de Club Rockeri.

Videoclipul “Say It With Your Video” a fost filmat în București de John Perez, unul dintre cei mai importanți cinematografi la nivel internațional, a lucrat cu artiști precum Shakira, Rihanna, Beyonce, Jay-Z, Alicia Keys, Lady Gaga si Bogdan Daragiu cu care INNA a mai lucrat pentru proiecte precum Rock the Roof, “Spre mare”.

“Say It With Your Body” a fost compusă de Barac Sebastian, Botezan Marcel (Marco&Seba), cei care au contribuit la piesele care au consacrat-o pe artistă (“Hot”, “Déjà vu”, “Diggy Down”, “Yalla”, “Sun is Up”), Laila Samuelsen, Dag Holtan Hartwig, Halvor Folstad.

Piesa “Say It With Your Body” va fi inclusă pe următorul album al artistei la care deja a început să lucreze. “Până la lansarea noului single, mi-am dorit să le ofer un cadou fanilor mei pentru susținerea de până acum. Suntem deja peste 2 milioane de fani pe YouTube, milioane de fani in toata lumea și sper că “Say It With Your Body” să fie pe placul lor”. Abia aștept să lansez noul album, cu multe piese noi. Până atunci, lucrez în studio și desigur, ne vedem la concerte”, a declarat Inna. După ce piesele Innei “Cola Song” și “Good Time”, dar și “Be My Lover”, s-au auzit pe coloana sonoră a unor filme și seriale de la Hollywood “Pitch Perfect 2”, “Young and Hungry” și “Spy”, iata ca piesa