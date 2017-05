Inna, sexy pe plajă. Cu cine are întâlnire de fiecare dată când ajunge în Costa Rica

Atunci când cariera o solicită prea mult și vrea să își încarce bateriile, INNA merge la Barcelona sau acasă, la ai ei. Dar dacă o rogi să îți recomande un loc de vacanță, va spune, fără să stea pe gânduri, Costa Rica.

Iubitul ei, celebrul fotograf John Perez, a surprins-o într-un pictorial special, realizat în exclusivitate pentru revista VIVA! pe Playa Negra, alături de Chocolate, calul pe care INNA călărește de fiecare dată când merge acolo.

Cât din proiectul INNA se datorează echipei tale și cât ție, omului din spa­tele brandului?

Este o muncă de echipă și așa a fost de la început. Este important să știi că te poți baza pe echipa ta, că sunt oameni profesioniști care știu să îți spună când este bine, când greșești. Din acest punct de vedere, mă simt norocoasă. În plus, ține și de mine să îmi doresc să fiu în fie­care zi mai bună, mai implicată, mai dornică să îmi depășesc limitele.

Lumea crede că ești milionară în euro, însă INNA înseamnă foarte multe cheltuieli. Pe ce îți place totuși să dai banii, atunci când nu îi investești în plan muzical?

Cam toți banii sunt investiți în muzică, studio, show-uri, haine de scenă și, desi­gur, și călătorii, pentru că îmi place să descopăr lumea.

Chiar așa, apuci să vezi ceva când mergi în turnee sau doar în vacanțe îți permiți să fii „turist“?

M-am plimbat prin lume, dar mai sunt multe destinații în care nu am ajuns încă și îmi doresc: în primul rând ca artist și apoi ca turist (râde). În Australia, de exemplu, muzica mea este foarte ascul­tată, am fani care îmi scriu că își doresc să mă vadă, dar încă nu am avut concer­te acolo. Apoi ar fi India, China, Cana­da. În unele turnee, dacă timpul îmi permite, încerc să mai stau 2-3 zile în plus, fie înainte, fie după, să mă bucur de oameni, de locuri noi, de cultura dife­rită, de mâncarea tradițională. Este unul dintre cele mai frumoase aspecte ale me­seriei mele (râde).