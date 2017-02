Ioana Ginghină și Virginia Rogin joacă în iSerialul „Când mama nu-i acasă”, o nouă producție de ficțiune, primul iSerial din România, ce se va lansa în curând pe Happy Channel.

Ioana Ginghină și Virginia Roginfac echipă împreună. Soția lui Papadopol s-a alăturat echipei de la iSerialul “Când mama nu-i acasă”, iar despre rolul ei spune că este unul condimentat, care va cuceri telespectatorii Happy Channel: “Mă bucur că joc iar într-un serial TV și mă întorc cu drag pe platourile de filmare. Se pare că destinul meu este să fiu in proiectele care fac istorie. Am fost în prima telenovelă românească, iar acum joc în primul serial filmat cu telefonul mobil. Rolul este o nouă provocare pentru mine, Geanina este un personaj pitoresc, sarea și piperul serialului și sper să reușesc să cuceresc publicul și de această dată”, spune Ioana Ginghină.

Virginia Rogin, o mare actriță cunoscută publicului pentru rolurile sale magnifice precum cele din “Inimă de țigan”, “Regina”, “Aniela” și “Iubire și onoare”, face și ea parte din distribuția primului iSerial din România: “În primul rând sunt extrem de bucuroasă de faptul că Ruxandra Ion realizează un nou serial. Românii au nevoie de producții de calitate, iubesc actorii și își doresc să ne revadă pe micile ecrane. Bucuria este imensă, mai ales că este un proiect inedit, fiind primul serial din România filmat cu telefonul. Am filmat deja și este interesant și incitant pentru mine și toți cei din jur. Ideea de face pionerat te provoacă. Joc din nou rolul unei țigănci, însă cu alte coordonate și altă poveste. Cu o parte din membrii echipei am mai lucrat, unii sunt noi, însă toți sunt minunați. Ruxandra Ion are acest mare talent de a strânge în jurul ei buni profesionisti, dar și caractere frumoase”, spune Virginia Rogin.

Ioana Ginghină este căsătorită cu actorul Alexandru papadopol și au împreună o fetiță, pe Ruxandra, de care actrița este foarte mândră.