Irina Loghin, sfaturi despre cum se face demachierea corectă. Artista de muzică populară are 78 de ani și reușește în continuare să se mențină în formă.

Recent, Irina Loghin a făcut cură de detoxifiere. Cântăreața de muzică populară a scăpat de câteva kilograme pe care le avea în plus. Interpreta de muzică populară Irina Loghin, care are o operație estetică arată foarte bine și are o formă fizică de invidiat.Recent, artista a fost la o clinică din Brașov, acolo unde a făcut o cură de detoxifiere de o săptămână.

„Luați ulei de măsline, cu lapte demachiant. Se amestecă jumătate de ulei cu jumătate de lapte. Mergeți la chiuvetă unde aveți apă caldă. Se ia un șervețel, se șterge de la frunte, la ochi, la obraz și bărbie. Se face și masaj în dreptul pomeților. După ce ați ștes mai puneți un strat subțire de ulei de măsline cu lapte”, spune vedeta.

