Israela Vodovoz a încercat să se sinucidă. Și-a pus mașina în pantă

Israela Vodovoz a încercat să se sinucidă și a vorbit pentru prima dată, în direct la tv, despre cea mai neagrp zi din viața ei. Femeia de afaceri nu a mai vrut să trăiască, din cauza problemelor cu care se confrunta în urmă cu ceva timp.

Israela Vodovoz a încercat să se sinucidă și a povestit amănunte șocante din tinerețea ei. Problemele acesteia păreau fără sfârșit, motiv pentru care a vrut să își încheie socotelile cu viața. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani.

Israela Vodovoz a încercat să se sinucidă lăsându-și mașina în pantă

„Am mers intr-o padure si mi-am pus masina in panta, fara frana. Am vrut sa ma omor! Masina s-a oprit la ceva distanta de un copac! Am zis ca Dumnezeu mi-a dat un semn ca trebuie sa imi vad in continuare de viata mea”, a declarat Israela în direct la tv.

Recent, Israela Vodovoz a fost acuzată de dispariția soțului ei, Liviu Arteni. Între timp, acesta s-a întors în București și a clarificat situația dintre el și femeia de afaceri.