Israela Vodovoz a primit vești din Israel și face tot ce poate pentru a o ajuta pe Denisa Răducu

”Cam trei ore am vorbit cu medicul din Israel. El după ce eu am fost foarte dură, familia a decis și Denisa a înțeles că orice trebuie încercat. Am primit un mesaj de la Florin Pește și m-a întrebat dacă vreau să fiu sunată. M-a sunat iubitul ei și mi-a pus la dispoziție ultimele analize. Iubitul Denisei mi-a făcut o impresie bună. Iubitul ei și-a lăsat familia în Spania să vină lângă Denisa. El a încercat tot timpul să acorde o șansă celor care poate să ajute să o facă. I-am trimis analizele doctorului. Eu te rog să faci un efort și să vii în România în weekend. M-a întrebat cu ce se ocupă Denisa și cine sunt doctorii care s-au ocupat de ea. M-a întrebat dacă a primit vreun alt tratament. Medicul a zis că este grav, dar se poate ajuta. Am crezut că se află la un spital de prim rang. Denisa nu este acasă Se află la un spital în care nivelul igenei lasă de dorit. Astăzi a fost mutată într-un separeu. Au dus-o la spitalul respectiv pentru că este aproape de casa lor. Acum ea este într-o rezervă. La ora actuală ea nu primește niciun tratament pentru boala ei. I se face doar puncție și i se administrează calmante din câte știu eu.”, a declarat Israela pentru ”Agenția VIP”. În urmă cu doar câteva ore, Mirela Vaida i-a transmis un mesaj Denisei.