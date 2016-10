Iubitul Andreei Bălan este mai fericit ca niciodată, de când fetița lui și a artistei, Ella, a venit pe lume. Actorul i-a mărturisit unui prieten că se simte minunat în postura de tată. George a făcut declarații emoționante prin intermediul unui filmuleț.

Iubitul Andreei Bălan, din ce în ce mai sincer. Unul din colegii sai de breasla, Stef, a facut un vlog in care apare si George Burcea. In filmulet, tanarul il intreaba pe iubitul Andreei Balan cum se simte in postura de tata. “Este cel mai frumos lucru care i se poate intampla unui om! Este genial. Am adus-o acasa. Ieri a fost prima seara in care am dormit acasa toti trei”, i-a spus Burcea lui Stef.

Iubitul Andreei Bălan se implică total în creșterea micuței Ella

Andrea Bălan e o mamă extrem de grijulie, cu Ella, fetița sa. Artista s-a dedicat exclusiv creșterii micuței în primele șase luni de viață și se sperie atunci când bebelușul plânge. Din dorința de a fi o mamă perfectă, Andreea Bălan a preferat să-și prelungească șederea în clinica privată unde a născut cu încă trei zile. Artista a fost atentă la tot ce a învățat în spital, și odată externată a și început să pună în practică. Andreea a intrat în panică foarte ușor, de fiecare dată când micuța sa plângea. George, iubitul ei, a avut însă grijă de ambele. A ajutat-o pe Andreea să-i facă băiță fetiței, să-i schimbe scutecele și a fost pe post de bucătar pentru iubita sa, care a resimțit nopțile nedormite de când a devenit mamă.