Iulia de la Abracadabra, pe numele ei real Iulia Stănescu, şi-a îndeplinit un mare vis. Tânăra, mamă a unei fetiţe, şi-a pus silicoane şi a scăpat, astfel, de un mare complex.

Pentru că avea sânii mici, dar şi o deformaţie a toracelui care-i făcea bustul neatrăgător, Iulia de la Abracadabra a luat decizia de a-şi pune silicoane. Zilele trecute, ea a ajuns în cabinetul unui cunoscut medic estetician, cu care s-a consultat şi care a şi operat-o.

Iulia a optat pentru implanturi de 390 ml, mărimea fiind aleasă pentru a corecta deformaţia pe care o are.

„Mă simt fantastic, sunt foarte fericită. Am văzut sânii, arată senzaţional. De la 18 ani am vrut. Nu am avut curaj să fac înainte, nu am găsit doctorul care să-mi inspire încredere. E o schimbare pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Pe mine mă frustra, nu mă simţeam bine, nu arătau bine. Pentru mine sânii sunt o schimbare extraordinară. Am plâns încontinuu, m-am gândit la fiica mea. M-am gândit să-mi fac şi nasul, am niste probleme medicale. Şi tatăl meu a avut operaţie la nas”, a spus Iulia Stănescu, la Antena Stars.

Iulia Stănescu şi-a găsit marea iubire

Viaţa Iuliei Stănescu s-a schimbat complet în ultimii doi ani. După ce a fost părăsită de tatăl fetiţei ei, tânăra a venit să nască în România, în urmă cu doi ani. La scurt timp după ce a adus-o pe lume pe fetiţa ei, „pitica de la Abracadabra” a intrat în depresie şi a decis să se întoarcă în America. Aici, ea a început o relaţie cu un fost coleg de liceu, iar acum îşi face planuri de nuntă. „Mulţi m-au cerut de soţie. Cine a câştigat de fapt este un fost coleg de liceu şi acum, la câţiva ani mai târziu, aşa a fost să fie. Trăim o poveste de dragoste foarte frumoasă. Eu m-am mutat în New York. Am avut un fel de cădere psihică pentru că m-am simțit… Nu știu, am venit să nasc copilul în România și am plecat cu el plângând pe avion. Ne-am revăzut acolo şi de atunci am fost de nedespărţit. El e un tată extraordinar pentru fetiță și un om pe care simt că mi l-a dat Dumnezeu în viață”, a povestit ea, în urmă cu câteva luni.