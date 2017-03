Iulia Albu o face praf pe Lora. “Arată ca o vampă eșuată”

Iulia Albu o face praf pe Lora, în direct la TV. Aceasta i-a acordat interpretei trofeul „BAU”, nemulțumită de ținuta purtată în cadrul unui eveniment.

Iulia Albu o face praf pe Lora, după ce, recent, și alte vedete au fost aspru criticate de fosta soție a lui Mihai Albu. Se pare că noul look al cântăreței și stilul vestimentar nu o avantajează deloc, este de părere Iulia Albu.

Iulia Albu o face praf pe Lora, pentru ultima apariție în public

„Aceasta aparitie ravasitoare, agitata, inutila ca niste bule intr-un pahar de apa…Nu imi place deloc ce a facut. Are un look de vampa esuata. Pentru ca sunt si vampe stylish, dar nu este cazul ei. Ea este o tipa micuta, iar atunci cand nu iti alegi corect lungimea rochiei, pari mai mica. Ma rog, a incercat si Lora ceva. Lora va primi in aceasta seara de la noi trofeul „BAU”. Eu nu am nimic cu Lora, ea ce are cu mine?”, a spus Iulia Albu la Kanal D.

Recent, Iulia Albu a avut ceva de spus și la adresa Mihaelei Rădulescu. Replica Divei de la Monaco la criticile Iuliei Albu nu a fost una plină de venin, cum s-ar fi așteptat mulți, ci una atât de împănată de indiferență încât a fost mai usturătoare decât orice răutate scăpată de sub control.