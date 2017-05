Iulia Vântur a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a venit în România. Din cauza unor probleme pe care părinții acesteia le-au avut cu pașapoartele, vedeta a decis să vină de urgență în țară, mai ales că îi era foarte dor de mama și tatăl ei.

„În India oamenii vorbesc mult. Nici nu îţi închipui cum e. Vorbesc prea mult, peste tot. Nu eu mi-am descoperit talentul muzical, ci alţii. Nu am crezut în această direcţie. (…) Nu e simplu, dar nu am avem ce să facem. Am încercat să-i aduc la Dubai din cauza paşapoartele lor, d-asta am şi venit, nu era programat acum. Am zis plec şi asta am făcut. Mă aşteaptă o perioadă încărcată. O să mai realizez şi nişte piese, cu noi artişti. (…) Ei sunt şi foarte primitori, foarte calzi. N-ai decât să te simţi bine. Cultura e diferită, oamenii sunt calzi şi te ajută foarte mult. (…) Multe sunt exagerări. E drept că există anumite zeităţi. Sunt şi alte lucruri frumoase acolo.„ a spus Iulia Vântur la Pro tv. Recent, Iulia Vântur a vorbit și despre nuntă.