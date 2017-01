Iulia Vântur, super sexy pe scenă, în India | FOTO & VIDEO

Iulia Vântur, super sexy pe scenă. Vedeta noastră cucerește țara natală a lui Salman Khan, cel despre care presa indiană spune că este iubitul ei de mai multă vreme.

Admiratorii au putut să o vadă pe Iulia Vântur, super sexy pe scenă, la cel mai recent show din Mumbai, Umang 2017. Vedeta noastră, care recent s-a apucat de cântat și și-a lansat prima piesă în India, este invitată la cele mai mari show-uri și emisiuni și se bucură de un succes nebun.

Ea a avut o apariție care a atras toate privirile la Umang 2017, unde a cântat și a dansat. Iulia a purtat o ținută de culoare închisă, dar elegantă, cu un decolteu impresionant.

Iulia le-a arătat amicilor virtuali și cum se desfășoară o ședință de antrenamente înainte de un show.

Iulia Vântur s-a îndrăgostit de cultura indiană, după mutarea în India, iar acum se apucă și de muzică. Ea și-a lansat și prima piesă, în care cântă în limba hindi. Românca și-a promovat piesa pe rețelele de socializare, unde a publicat un teaser al melodiei care se intitulează ”Every Night and Day”. Iulia colaborează cu Himesh Reshammiya, producător și cântăreț indian în vârstă de 43 de ani.

Iulia Vântur a vorbit, recent, prin telefon, într-o emisiune de la Pro TV, despre succesul pe care îl are la Mumbai. ”Totul a fost neașteptat pentru mine. De când am aterizat, aici, în Mumbai, am mers și am înregistrat piesa care s-a lansat, apoi a aprut un making of de la înregistrări, care a fost vizualizat deja de un milion de oameni, ceea ce e neașteptat pentru mine, cel puțin. Sinceră să fiu, n-am avut niciodată planuri de genul ăsta în India. Evident, voiam să fac ceva care să îmi placă. Muzica e fost mereu o pasiune de-a mea. N-am crezut mult în ideea de a face un job din asta. Dar faptul că am fost încurajată, împinsă de la spate”, a declarat Iulia Vântur la Pro TV.