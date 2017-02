Iuliana Tudor şi Dan Helciug sunt prezentatorii Selecţiei Naţionale Eurovision 2017, anunță organzatorii. Vedeta TVR şi nonconformistul artist sunt gazdele semifinalei Selecţiei Naţionale Eurovision 2017 din 26 februarie şi a finalei Selecţiei Naţionale Eurovision 2017 din 5 martie, transmise în direct de TVR 1, TVR HD şi TVR Internaţional, precum şi pe TVR+, de la 20.30. Ioana Voicu se va afla în Camera Verde.

Dacă pe 19 februarie concurenţii fac o repetiţie cu public înainte de show-urile finale, pe 26 februarie şi 5 martie urcă pe scenă în semifinala şi finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2017, pentru a ne convinge că au cea mai bună melodie pentru Kiev. Îi vor încuraja de aproape vedeta TVR Iuliana Tudor şi solistul Dan Helciug, prezentatorii celor două spectacole din cadrul Selecției Naționale Eurovision 2017. În Camera Verde, Ioana Voicu va culege impresiile, reacţiile şi emoţiile artiştilor. Evenimentele din 26 februarie şi 5 martie vor fi transmise live de TVR 1, TVR HD şi TVR Internaţional, precum şi online, pe TVR+, începând cu ora 20.30.

”Pentru orice om de televiziune pasionat, Selecţia Naţională a concursului Eurovision este o provocare. Mă bucur că sunt parte din acest proiect în acest an. Este pentru prima dată când prezint semifinala şi finala competiţiei, într-o ediţie care, după cum s-a văzut deja, arată foarte bine! Doresc succes tuturor concurenţilor şi să câștige cel mai bun!”, declară Iuliana Tudor. La rândul lui, Dan Helciug se arată încântat de implicarea în acest proiect: „Invitaţia TVR de a prezenta concursul Eurovision anul acesta mă onorează şi sunt foarte bucuros că mă voi afla pe scenă alături Iuliana Tudor la show-urile finale”, a spus Dan Helciug.

Dacă pe 26 februarie, dintre cei 15 aleşi doar 10 merg în finală în urma votului juriului de specialişti, pe 5 martie, românii vor fi cei care vor alege reprezentatul pentru concursul Eurovision din acest an. Dintre cele 10 melodii finaliste, una va fi desemnată, prin televot, câştigătoarea Selecţiei Naţionale Eurovision 2017.

Cine sunt artiștii calificați în semifinala Selecției Naționale Eurovision 2017

În ordinea anunțării, artiștii calificați în semifinala Selecției Naționale sunt: Elize & No Stress cu „Fără bariere”, Cristina Vasiu cu „Set the Skies on Fire”, Tudor Turcu — „”Limitless”, Ramona Nerra — „Save Me”, Ana Maria Mirică — „Spune-mi tu”, Instinct — „Petale”, D-lema — „Adventure”, Ilinca feat. Alex Florea — „Yodel It”, Tavi Colen și Emma — „We own the night”, Zanga — „Două sticle”, Maxim — „Adu-ți aminte”, Eduard Santha — „Wild Child”, Mihai Trăistariu — „I Won’t Surrender”, Alexandra Crăescu — „Hope”, Xandra — „Walk on By”.

Mihai Trăistariu și Tavi Colen luptă pentru un loc pe scena din Kiew

Zanga a intrat în semifinala Selecției Naționale cu piesa „Două sticle”, după retragerea cântăreței Lora din competiția Eurovision România. Aceasta din urmă fusese selectată în semifinală, înainte de a anunța că renunță la competiție, potrivit prezentatorilor show-ului de la TVR.

Audiţiile pentru preselecţia de anul acesta au durat trei zile, timp în care concurenţii au interpretat live piesele – o premieră a Selecţiei Naţionale. La finalul celor peste 25 de ore, din cele 72 de melodii validate, juriul a ales 15 care să intre în bătălia din semifinala Eurovision România. Lista melodiilor din semifinală (cu titlu, compozitor, textier, interpret) o găsiţi ataşat. „Am vrut să evităm surprizele ca, de exemplu, o piesă bună să nu aibă o interpretare pe măsură. Sau ca un interpret cu foarte mulţi fani, dar fără o piesă puternică, să fie trimis în etapele finale ale concursului. Astfel, am decis ca unui juriu de specialişti să îi revină sarcina de a alege cele mai bune compoziţii în cele mai bune interpretări, în urma audiţiilor live”, a declarat Iuliana Marciuc, producătorul evenimentului, la încheierea show-ului.

Finala Eurovision Song Contest va avea loc pe 13 mai.