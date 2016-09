Jean de la Craiova a mărturisit că a mâncat o bătaie soră cu moartea, pe vremea când era copil. Cântărețul de manele a fost invitat în platoul lui Teo unde a povestit câteva întâmplări din copilaria sa. Jean de la Craiova a povestit cum și-a luat bataie de la ambii părinti pentru că a rătăcit cheia de la casă.

„Mi-am luat bătaie de două ori pentru că am pierdut cheia. În general, o țineam legată de o ață, la gat. Când a aflat tata, m-a bătut. Apoi a venit mama și m-a batut si ea, dar am intrebat-o de ce, pentru că deja mă bătuse tata. Ce sa mai facă? Doar nu putea să își ia bătaia inapoi. Apoi am găsit cheia. Era in incaltamintea de fotbal. Aia e”, a marturisit Jean de la Craiova pentru Teo Show.

Jean de la Craiova a devenit un personaj îndrăgit, odată cu participarea la „Dansez pentru tine”

Pe numele său Jean Dumitrache, manelistul devenit cunoscut datorită Pro Tv-ului a împlinit 45 de ani deși pretinde, atunci când este întrebat, că tocmai a trecut de 40 de ani. În plus nu vorbeste niciodată de perioada anilor ’90 când, până să-și lege o familie și aibă propria vilă mânca pe capota mașinii căci toți banii îi investea în cazinouri.