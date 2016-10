Jojo, cu burtica de gravidă la vedere. Așa și-a surprins actrița fanii, cu o nouă imagine făcută publică pe contul de socializare. Vedeta mai are foarte puțin până va deveni din nou mamă și este mai emoționată ca niciodată.

Jojo, cu burtica de gravidă la vedere și mai fericită ca niciodată. Dacă până acum și-a ascuns sarcina cu diferite ținute care mai de care mai sexy, de data asta, iubita lui Paul Ipate a fost mai îndrăzneață și și-a arătat sarcina în toată splendoarea. „Și uite așa trec zilele și în curând vine și zânuța mea”, a scris Jojo în dreptul fotografiei.

Jojo a anunțat pe blogul personal că este însărcinată

Jojo a anunțat pe blogul personal că urmează să devină mamă. „Eu și Paul vom avea o fetiță. Nu există nici veste mai frumoasă pe care aș fi putut să v-o dau și nici bucurie mai mare pentru noi. Vom fi părinți și ne simțim binecuvântați pentru că nu există fericire mai mare decât aceea de a cunoaște iubirea că părinte. Achim este foarte încântat că familia noastră se va mari. De fapt, el a fost cel care a spus că își dorește o surioară înainte că ea să existe măcar, așa că noi credem că el a chemat-o. Abia așteptăm să va spun!! Dacă ați ști de câte ori am vrut să va scriu… Însă acum am simțit că e momentul potrivit, iar eu cred că trebuie să îți urmezi inimă de fiecare data în viață. Când am aflat… am plâns și am râs în același timp și m-am simțit cu adevărat binecuvântată”, a scris Jojo pe blogul ei., în urmă cu ceva timp.