Jojo dezvăluie ce are în comun cu Paul Ipate. “L-am rugat să îmi cumpere…”

Jojo dezvăluie ce are în comun cu Paul Ipate, deși cei doi dau foarte puține amănunte despre relația lor. De data asta, actrița le-a făcut o surpriză fanilor de pe contul de socializare.

Jojo dezvăluie ce are în comun cu Paul Ipate, spre încântarea admiratorilor, care nu prea au parte de detalii din viața lor de cuplu. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj în care le povestește fanilor, o întâmplare din viața ei și a iubitului. Îngrijirea părului este un aspect important din viața actriței.

Jojo dezvăluie ce are în comun cu Paul Ipate, tatăl copilului ei

„Dragilor, după cum bine știti ultima perioada a avut un ritm alert. Nașterea, venirea pe lume a bebelușei, grija pentru băiețelul meu mai mare și implicarea în tot felul de proiecte noi au umplut frumos ultimele luni din viața mea, luni în care practic totul a devenit altfel. Timpul pe care mi-l acord mie este din ce în ce mai puțin dar pretios, și de aceea mă simt cea mai răsfățata femeie de pe planeta de câte ori îmi permit să fac o baie relaxantă sau sa urmaresc cate un episod din serialele mele favorite online. În astfel de momente, apreciez cu atât mai mult orice secundă pe care o petrec ocupându-mă de mine, mai ales că având programul atât de încărcat până și îngrijirea părului devine o provocare. Zilele trecute am avut parte de o surpriza foarte plăcuta din partea iubitului meu…:) Eram la repetiții la teatru și l-am rugat pe Paul să îmi cumpere el un șampon și alte câteva lucruri necesare pentru îngrijirea părului. Bărbații nu sunt mereu cei mai pricepuți când vine vorba despre chestiuni feminine, însă de data asta chiar a ales bine. Noul șampon e atât pentru el cat si pentru ea și deși eu credeam că e doar antimătreață, am fost frumos surprinsa de rezultate. La începutul acestui an, Jojo a născut o fetiță perfect sănătoasă.