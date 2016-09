Jojo dezvăluie cum și-a creat somnul perfect pe perioada sarcinii

Jojo este însărcinată pentru a doua oară și în curând își va ține bebelușul în brațe. Actrița le-a povestit fanilor cu a reușit să își creeze somnul perfect pe perioada sarcinii și cum a început dragostea ei pentru perne.

Jojo a întâmpinat probleme de când a rămas însărcinată. “Dragostea mea pentru perne a început în copilărie. De când mă știu patul meu a fost plin de perne de toate felurile și mărimile: pufoase, tari, mici, medii, pentru dormit sau decorative. Cu toată colecția mea însă, de când cu burtica am fost în căutarea unei perne perfecte pentru dormit. Pentru ca socoteala cu burtica e alta. Poți avea oricâte perne și comode toate, daca nu ai una speciala care să te țină în brațe ca un nor, orice ai face nu dormi prea bine. Am încercat în toate felurile, cu o perna la spate, două sub cap, una sub burtică și una între picioare. Neah! Nu mi-a ieșit. Cum mă mișcam un pic se mutau una sau alta și stricam tot aranjamentul. Știti jocul acela cu bețele, Marocco? Ei, la fel și în cazul meu. Cum mișcam un brat, un picior sau capul una dintre perne se muta și ea și uite-așa țineam ochii mai mult deschiși decat inchisi toata noaptea. Și atunci le-am lăsat baltă și mi-am căutat o pernă comodă pentru gravide”,a scris Jojo pe blogul personal.

Jojo, cinci luni de zile dificile

Jojo, pe nume său real Cătălina Grama, mai are puțin și devine mămică pentru a doua oară. despre această sarcină, vedeta a povestit că a fost una cu probleme. Blonda a vorbit despre fetița pe care urmează să o aibă cu actorul Paul Ipate, dar și despre o eventuală nuntă cu acesta. „Mă simt foarte bine și a trecut foarte repede, pentru că a fost vară în mare parte. Însă, mă bucur că am trecut în luna a șasea de sarcină pentru că am avut cinci luni de zile foarte dificile. Mi-a fost foarte rău, încontinuu. Cu prima mea sarcină nu am avut astfel de grețuri. Și toată lumea spune că atunci când e fetiță e altfel, dar… în fine. Oricum, pot să spun că a doua sarcină am resimțit-o destul de mult. A doua sarcină a fost foarte diferită. Nu mă așteptam. Când am fost gravidă cu Achim am fost extrem de activă, am putut să fac sport, făceam yoga prenatal, mă mișcam, alergam în primul trimestru. Am avut grețuri, dar nu la fel de puternice”, a declarat vedeta.