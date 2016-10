Jojo însărcinată în șapte luni și mai fericită ca niciodată. Actrița și Paul Ipate vor deveni în curând părinții unei fetițe. Vedeta a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant despre trăirile pe care le are în această perioadă. Din păcate, zilele acestea viitoarea mămică a răcit, iar acum este nevoită să stea la pat.



Jojo este foarte emoționată și nerăbdaătoare. „Dragii mei, am intrat în luna a șaptea! Nu-mi vine să cred că a trecut atâta timp de când v-am anunțat ca voi fi mamica iar! În curând pe pernuța asta va sta zânuța mea”, a scris Jojo pe contul de socializare. Din nefericire, Jojo a răcit și se simte rău. În urmă cu puțin timp și-a anunțat fanii că are o stare extrem de proastă. „Am facut eu ce-am facut si tot am racit Va scriu din pat, infofolita si cu un ceai cald langa mine. Din cate stiu in sarcina poti lua Paracetamol, vitamina C, ceaiuri si cam atat. Ce alte remedii exista? Abia astept sfaturile voastre pentru ca de ieri ma simt groaznic. Multumesc! Sanatate va doresc!”, a mai scris Jojo pe contul de socializare.

Cătălina Grama, cunoscută de public mai ales drept Jojo, a dat o veste surprinzătoare, în vara acestui an. Ea și iubitul ei, actorul Paul Iapte, vor deveni părinți.„Eu și Paul vom avea o fetiță. Nu există nici veste mai frumoasă pe care aș fi putut să v-o dau și nici bucurie mai mare pentru noi. Vom fi părinți și ne simțim binecuvântați pentru că nu există fericire mai mare decât aceea de a cunoaște iubirea că părinte. Achim este foarte încântat că familia noastră se va mari. De fapt, el a fost cel care a spus că își dorește o surioară înainte că ea să existe măcar, așa că noi credem că el a chemat-o. Abia așteptăm să va spun!! Dacă ați ști de câte ori am vrut să va scriu… Însă acum am simțit că e momentul potrivit, iar eu cred că trebuie să îți urmezi inimă de fiecare data în viață. Când am aflat… am plâns și am râs în același timp și m-am simțit cu adevărat binecuvântată”, a scris Jojo pe blogul ei.