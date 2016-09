Jojo își arăta cu mândrie burtica de gravidă într-un pictorial pentru revista Viva

Gravidă și fericită, Jojo a acceptat să facă un pictorial pentru revista Viva chiar în locuința sa de lângă București, acolo unde stă împreună cu iubitul ei, actorul Paul Ipate, și cu fiul ei, Achim.

Mi-am dorit o casă departe de oraș, eu fiind o fire solitară, meditativă. Ăsta a fost visul meu, nu al mamei mele, care e mult mai urbană decât mine. Ea preferă orașul, îi place să se vadă cu prietenele ei la mall. Eu semăn mai mult cu tata în privința asta. Pe lângă asta, am avut o viață mega agitată, încă de la vârsta de 14 ani, așa că nu e de mirare că acum caut liniștea. Plus că sunt foarte pasionată de grădinărit. Îmi plac la nebunie trandafirii, îmi doresc multe specii de trandafiri, doar că am doi câini foarte drăguți, care îi distrug când sunt boboci. (…) Eu sunt pasionată de pictură și întotdeauna am zis că, atunci când o să fiu bătrână, o să scriu și o să pictez. Ție poate ți se pare că e departe, dar te obișnuiești repede cu distanța. În fiecare zi, când vii din oraș, e ca și cum ai pleca în vacanță. Mutatul la țară mi-a schimbat calitatea vieții, respirăm alt aer, avem grădină de legume, e liniște.“

