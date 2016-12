Jojo, pe picior de plecare spre maternitate. Actrița nu mai poate.

Jojo, pe picior de plecare spre maternitate. Actrița este pregătită să nască dintr-un moment în altul, dar fetița ei se lasă așteptată. Vedeta se mișcă din ce în ce mai greu și nu mai poate sta prea mult în picioare.

Jojo, pe picior de plecare spre maternitate, pentru a aduce pe lume cel de-al doilea copil

„Ne gandim una la cealalta in fiecare clipa…”, a scris Jojo pe Facebook. Fanii i-au urat naștere ușoară. „E;ti foarte frumoasă”, „Ce mult a crescut burtica”, i-au comentat aceștia. Recent Jojo și Paul Ipate au ales numele fetiței lor. ”Orice viitoare mămică simte într-un fel aparte la un moment dat care e numele perfect pentru suflețelul pe care îl va aduce pe lume. În mitologia slavă două zeițe (cunoscute drept aurorele) păzesc o zeitate care apare sub formă un leu cu aripi. Leul este înlănțuit de steaua Polaris din constelația Ursă Minor. Se credea că dacă lanțul se va rupe, universul se va sfârși în acel moment. Responsabile pentru pază lui sunt Steaua de Dimineață și Steaua de Seară. Steaua de Dimineață, sau Zori de Zi este Zora.Așa a început totul. Am citit numele și a rezonat puternic în mine. Și apoi am citit povestea. I-am spus tăticului ei și el a simțit la fel. Și atunci am știut.

Așadar, zânuța se va numi Zora. Zâna Zorilor.