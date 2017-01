Jojo plânge cu bebelușul. Ce probleme are cu fiica ei

Jojo plânge cu bebelușul și a simțit nevoia să dezvăluie starea prin care trece în această perioadă. Vedeta are probleme cu alăptatul și a povestit totul, pe blogul ei.

Jojo plânge cu bebelușul atunci când acesta este neliniștit, iar schimbatul scutecelor și alăptatul îi ocupă tot timpul.

”Ok. Cu ce să încep? Între încercarea de a alăpta, muls (nu am cu ce cuvânt să îl înlocuiesc din păcate:), atenția acordată în fiecare clipă zânuței și toate celelalte lucruri care intervin pe parcursul unei zile abia găsesc timp să îmi fac un duș. Nu știu dacă voi celelalte mămici va aflați în aceeași situație însă la noi cam așa e. În plus, după statul în spital și toate pozițiile pentru alăptat, produs de lăptic (na că am găsit ceva) și alinat bebelușul, m-am ales cu o durere de spate pe care nu o potolește nicio cremă de pe planetă.

Nu știu dacă voi reuși cu alăptatul. La Achim nu am reușit. Nu a vrut și cu asta basta. Și nu am renunțat ușor. Mi-aș dori tare mult să reușesc de data această. Nu de altă, însă chiar cred că ne va fi mult mai simplu și mie și ei după.

(…) Ori nu am găsit eu cheia potrivită ori pur și simplu, anatomic vorbind, nu sunt croită pentru asta. Deși nu pare. Lucrul cel mai important pe care doresc să îl rețin și pe care aș dori să îl țină minte toate proaspetele mămici este că nu trebuie să mă simț vinovată/ să ne simțim vinovate. Pentru că eu mă simț un pic… Mai ales când plânge ea. Dacă zânuța mea plânge, pe cuvânt că îmi vine și mie să plâng când o văd așa de mică și fragilă.

(…) Azi a fost prima zi în care Zora a stat mai mult la pieptul meu când încercam să o hrănesc și de aceea am simțit nevoia să va scriu despre partea cu alăptatul. Am simțit că am făcut un mic progres și am vrut să îl împart cu voi. Mai ales cu proaspetele mămici. Pentru că nimeni nu e mai sensibil zilele acestea decât o proaspătă mămica. Va spun eu, pentru că și eu sunt.:)

Și uite așa, plângând ba de fericire ba din cauza plânsului bebelușului, trec zilele și cresc în cele din urmă.

Oricât v-ar fi de greu respirați adânc și gândiți-va că e numai un moment din tot restul vieților voastre împreună. Și că o să-l depășiți cumva. Eu azi îi spuneam Zorei că trebuie să fim puternice împreună că să reușim. Și să mă ajute să o ajut. Și plângeaaaa…. Uffff! ? Micuța mea draga…

Am găsit o cale să ne calmez pe amândouă prin muzică. Și ne e mult mai bine. Parcă așa, cu muzica liniștitoare , chiar și alăptatul e mai armonios”, a scris Jojo, pe blogul ei.

Jojo plânge cu bebelușul, dar este fericită

Jojo a născut prin cezariană, pe 10 ianuarie, o fetiță perfect sănătoasă. După nouă luni pline de emoții și fericire, actrița și Paul Ipate își pot strânge bebelușul în brațe. Pe toată perioada sarcinii, vedeta și-a ținut la curent fanii cu evoluția ei și le-a dezvăluit acestora momentele complicate pe care le-a traversat.

Jojo a postat un mesaj emoționant pe contul de Facebook, imediat ce a adus pe lume al doilea copil: ”Zânuța noastră a venit pe lume! Astăzi s-a născut Zora Maria Ipate și lumea a zâmbit primind-o in bratele sale? Eu și Paul ne simțim binecuvantați și fericiti că totul a fost bine și lin și ca ne putem strânge în sfarsit în brațe minunea de fetiță. Le mulțumim din toata inima tuturor celor ce ne-au fost alături în acest moment plin de emoție. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor de aici pentru toată atenția și prețuirea pe care ni le oferiti în fiecare clipă”.