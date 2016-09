Jojo, scrisoare pentru fetița ei. “Te așteaptă iubirea”

Jojo așteaptă cu nerăbdare să devină mamă pentru a doua oară. Actrița și Paul Ipate vor fi părinții unei fetițe de nota 10. Pentru că mai are foarte puțin timp până va naște, vedeta a făcut publică pe blogul personal, o scrisoare pentru micuța ei.

Jojo a scris pe blogul personal, câteva cuvinte emoționante pentru bebelușul ei ce va veni în curând pe lume. “Tu o să fii zâmbet pur… sunt sigură de asta. O să vii pe lume înveșmântată în raze și iubire și o să faci oamenii mai buni. O să ai aripi invizibile și o sa ne gadili cu praf de zane in toiul noptii, si cu rasul tău de clopoțica o sa ne înveți să plutim către sentimente amețitor de înalte.

O să te iubim cât spațiul cosmic, să stii! Asta e vorba scumpă a frățiorului tău. Și tu o să ne arati nemarginirea acestei iubiri gângurind în fiecare zi, ca mai apoi, rotunjind sunetele, sa ne coplesesti cu cele mai frumoase silabe: ma-ma, ta-ta. Nu știu cu ce energie te-au învaluit în ceruri și pentru ce scop o să vii printre noi, însă pot să îți spun fără să mă îndoiesc nicio secundă că aici te așteaptă IUBIREA. Tu ești alcătuită din iubire pura, așa că știi mai bine ce înseamnă asta.

Lumea e colorata. O sa te invat sa o pictezi în cele mai frumoase culori. Când vei avea sufletul albastru o să facem un amestec de tonuri de roz și o să schimbăm fata planetei cu ele. Sa nu te temi de culori. Ele îți arată mereu calea. Și când trăiesti cele mai negre clipe, apare de sus cate-o lumina sclipind aurie care te poarta mereu către un alt început.

O să iubești începuturile pentru că viața e alcătuita din ele! Începuturile seamăna cu primăvara, te trezesc la viață cu muguri verde crud și apoi înfloresc ca un cires.

Primavara e un anotimp. O sa-ti placă așa mult! Pentru ca după aceea vine vara și o sa colindăm lumea și o să-ti împletesc coronite din florile copilariei mele…

Sunt treaza cu gandul la tine. Și ești și tu pentru ca misti din aripi prin burtica.

Mai e putin și răsare soarele. Abia aștept să îl vezi răsărind! (…) Oamenii aceia au uitat să privească către stele și au uitat să își puna dorinte… Poate că îi vei ajuta pe unii dintre ei să își reamintească. Să iubesti oamenii! Sunt și ei colorati si uneori greu de ghicit. Însă toti oamenii sunt alcătuiți din iubire, ca tine, minunea mea! Când oamenii nu sunt iubiți sau uită să iubească își pierd lumina. Sunt stinși. Secretul este sa le-o aprinda cineva! Atât! Pe cuvant.

Am atatea lucruri să îți spun însă avem timp pentru toate. Si mai ales pentru povesti! Povestile sunt calatorii. Și o să calatorim muuult povestind, pentru că asta este farmecul copilariei!… Copilaria e începutul. Și.. capitolele următoare. Și orice alta continuare. Daca îți amintești mereu ca ai suflet de copil o sa fie bine. Mereu. (…). Mă gândesc la tine…și zâmbesc. O să ne distram de minune! Eu și tati să-ți cântam și o sa te ridicam pe brate suuuus spre cer!

Si o sa fii fericita scumpa mea fetita… Pentru ca asta este singurul scop în viață care contează: fericirea. Iar fericirea e ușoara. Trebuie să iubești lucrurile simple. Atât. Și sa pui la sfarsit doua puncte și o paranteză. Asta înseamnă zâmbet.:) Pana la cer si dupa, Mamica ta”, a scris Jojo pe blogul personal

Jojo s-a pregătit pentru marele moment

Pentru că fanii au întrebat-o cum se pregătește pentru venirea pe lume a bebelușului ei, vedeta le-a făcut pe plac acestora și le-a dezvăluit câteva dintre planurile ei. „Când am fost gravidă cu Achim, nu am achiziționat toate lucrurile încă din primele luni de sarcină și am remarcat apoi că este mult mai greu în ultimele luni să iei orice pentru viitorul bebeluș. Acum mă pregătesc din timp, pentru că nu știu cum mă voi simți în ultimele luni, și aș vrea ca atunci să profit de perioada rămasă ca să mă relaxez și să mă pregătesc pentru naștere. Pe lista mea, lucrurile pe care le consider cu adevărat importante pentru primele luni ale bebelușului sunt : pătuțul, căruciorul, scaunul de mașină, masa pentru înfășat ( însă există multe opțiuni aici) cădiță și toate lucrurile pentru baiță, biberoane, sterilizator, scutece și body-uri pentru primele 3 luni.