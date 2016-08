Jojo se află la cea de-a doua sarcină. Actrița și Paul Ipate vor avea în curând o fetiță și trăiesc cea mai fericită perioadă din viața ei. Jojo a postat pe blogul personal un mesaj prin care le-a mărturisit prietenilor virtuali clipele complicate prin care trece de când a rămas însărcinată.

”Deși sunt foarte fericită, recunosc că și eu am perioade când devin îngrijorată de evoluția corpului meu, chiar dacă mă aflu la cea de a doua sarcină. Sunt schimbări majore care, deși temporare, ne pot afecta încrederea în sine. Deși ne străduim să mâncăm cât mai sănătos, kilogramele în plus se tot acumulează, burtica crește tot mai mare, dar asta e perfect normal! Am vorbit chiar zilele trecute cu o prietenă care era foarte speriată pentru că s-a îngrășat și am încercat să o calmez spunându-i să mănânce puțin și des și, în plus, să îi reamintesc că e doar pentru o perioadă”, a scris Jojo pe blogul său. Aceasta știe și ce să poarte pentru a se simți bine în pielea sa. ”Eu am devenit tot mai conștientă de mine în acest fel, așa că iată-mă, neferindu-mă să fac alegeri îndrăznețe în materie de vestimentație. Îmi place la nebunie negrul și cred că ne ajută să ne simțim mai bine, pentru că știți i voi, negrul subțiază. Sarcina nu trebuie să ne determine să purtăm articole vestimentare care nu ne caracterizează! Suntem mai stylish ca niciodată cu acest „accesoriu” numit burtică, nu credeți?”, a mai scris Jojo pe blog.

Jojo, este una dintre cele mai îndrăgite apariții de pe micul ecran

Jojo a debutat în televiziune în anul 1995, la vârsta de doar 14 ani. A jucat în primul său rol de teatru în 2003, iar în 2005 a fost distribuită în primul său rol într-un lung metraj cinematografic. La doar 14 ani Jojo s-a apucat de modeling în anul 1994. Într-un casting este observată de cei de la revista Salut, apoi începe o colaborare cu cunoscutul post de televiziune românesc ProTV. Timp de doi ani a făcut parte din trupa U-nite alături de Bart și Miky, compunând numeroase melodii. Ceva mai târziu, alături de Horia Brenciu, a fost prezentatoare la emisiunea Kiki Riki Miki. Jojo colaborat cu Xtra Records în anul 2000 compunând videoclipul Roz care a câștigat ceva mai târziu în România premiul Otto. Jojo a continuat cariera muzicală singură. În prezent Jojo trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Paul Ipate.